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賴清德就職演說引關注 國台辦拋「正道」與「邪路」選擇

特派記者廖士鋒／北京報導
台準總統賴清德將於20日就職，就職演說各界關注。他14日以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說強調將致力維護兩岸現狀，須強力嚇阻所有威權敵意。(美聯社)
台準總統賴清德將於20日就職，就職演說各界關注。他14日以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說強調將致力維護兩岸現狀，須強力嚇阻所有威權敵意。(美聯社)

台準總統賴清德將於20日就職，就職演說各界關注。中國國台辦15日表示，走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」，更重申台獨與台海和平水火不容。

中國國台辦發言人陳斌華15日在記者會上表示「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意」；他指出，是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。

陳斌華並強調，「台獨」與台海和平水火不容。中方始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

對於本報系記者提問，賴清德14日以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」演說強調將致力維護兩岸現狀，「不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話」，並提到台海衝突不會僅止於台海，為了全球和平與自由，我們須強力嚇阻所有威權敵意。對此陳斌華則重申上述說法，強調要走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路，「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。

此外準海基會董事長鄭文燦、準陸委會主委邱垂正近日分別在受訪時談及對兩岸關係的看法，陳斌華也向本報系記者指出，台灣陸委會和海基會「是在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生」，理應為發展兩岸關係、增進兩岸同胞福祉發揮積極作用。他表示，只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係就可以重回和平發展的正確軌道。

賴清德

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