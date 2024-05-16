中祭「懲獨法律措施」 首波制裁台灣5名嘴

中國國台辦發言人陳彬華15日點名台灣五位名嘴，指他們挑動兩岸對立，將對這五人及家屬實施懲戒。(中央社)

台準總統賴清德 即將就職之際，中國國台辦15日宣布將推出「懲『獨』法律措施」，並以蓄意編造有關中國的虛假訊息、傷害兩岸同胞感情為由，對台灣五名嘴及其家屬進行「懲戒」，為中方首度針對台灣民間名嘴宣布制裁。

中國國台辦發言人陳斌華15日在例行記者會上回答中國官媒提問時，點名黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等五位名嘴，蓄意編造有關中國的虛假、負面訊息，「蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重」，將對上述五人及家屬實施「懲戒」。他還特別強調，「輿論不是法外之地」。

針對賴政府已宣布的團隊名單中有許多獨派人士，其中不乏已被大陸列名「台獨頑固分子」者，對此陳斌華表示，「對那些涉『獨』言行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為」。

陳斌華提到，「國家出台懲『獨』法律措施，針對的是極少數『台獨』分子及其分裂活動，絕非台灣同胞」。不過對於媒體追問何時會具體端出，他僅表示「請你拭目以待」。做法上，他則說可參考之前發布的針對「台獨」的懲戒措施。另有媒體問及，對名嘴懲戒是否會讓兩岸民間距離愈來愈遠？陳斌華僅回應，「言論自由也不是為非作歹的護身符和擋箭牌」。

對此，台總統府發言人林聿禪表示，台灣是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，「不會讓這樣的威脅得逞」。陸委會呼籲中共 「更有自信地面對、理解崇尚自由、民主、多元價值的台灣社會」。」

對於中國前述作為，淡江大學榮譽教授趙春山認為，中國已經不寄希望於台灣當局，但還寄希望於台灣人民，可是在後者這個部分，現在也要採取「區隔待遇」。