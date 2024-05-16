賴就職前夕 中機艦頻近台41哩 台：每天像蒼蠅嗡嗡叫

賴清德就任新總統前夕，中國軍機、軍艦更加頻繁迫近台空域、水域，圖為中國海警常態性到金門海域巡查。(取材自中國海警局官網)

台灣政府報告指出，距離民進黨籍總統當選人賴清德 520就職只剩五天，中國軍機、軍艦近幾周迫近台灣海域、空域的程度前所未有，最接近時僅距離41哩，並且對外國船舶發動模擬攻擊。

路透(Reuters)15日報導，根據兩名台灣官員以及路透取閱的內部報告指出，自4月下旬以來，愈來愈多中國軍機、戰艦發動演習，甚至近距離接觸台灣毗連區，即距海岸24哩，令台灣升高警戒。

中華民國國防部 副部長柏鴻輝上周表示，預料中國軍方會加強活動；台、美海軍4月曾舉行不公開演習。

台國防部指出，包括蘇-30(Su-30)在內的15架中國軍機14日晚間曾跨越台灣海峽中線，進入台灣防空識別區，配合戰艦，執行所謂「聯合戰備警巡」。

台國安高級官員引用台灣蒐集的情報指出，其中一些戰機模擬攻擊駛入台海南部或巴士海峽的外國船舶，「他們好似蒼蠅，天天來嗡嗡叫」，此語係形容中方軍機的飛行陣型、規模及頻率。

中國國防部及國台辦不予置評。

台灣政府報告指出，本月11到12日，約十艘包括驅逐艦及海巡船的中國戰艦被發現接近台灣，有幾艘逼近台灣毗連區。兩名台灣官員表示，中國通常一次只派四艘左右靠近台島。

台灣該名國安高級官員表示，自4月下旬以來，中國變得愈來愈挑釁。

報告指出，自4月下旬以來，包括殲16、殲10等數十架中國戰機越過台海中線，有些繞著台灣毗連區飛行，台灣國防雷達追蹤，戰機也升空予以驅離。

台國防部在本周記者會上表示「完全掌握」當前狀況；發言人孫立方指出，國軍並非台海麻煩製造者，不會進行任何挑釁，另必須明確指出，任何挑釁行為無益於區域穩定和平。

台國防部天天公布中國靠近台灣的軍事活動，但並未揭露細節。

北京把賴清德看成「危險分離分子」，賴屢次提議與中國談判，均遭中方拒絕；賴14日再度提議與北京談判，另矢言捍衛台海和平。

台國安高級官員表示，諷刺的地方在新總統矢言保障現況，北京的回應卻是破壞現況。