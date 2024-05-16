台520總統就職 美跨黨派前官員組團參加

美國公布祝賀中華民國總統賴清德就職的代表團名單，(從左至右)包括白宮前經濟會議主席狄斯、前副國務卿阿米塔吉、美國在台協會前主席卜睿哲、現任主席羅森柏格，規格與往年相同。（美聯社、路透、本報系資料照片）

美國已決定參加520台灣的新任總統賴清德 就職典禮的跨黨派代表名單，包括：白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（AIT ）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）以及現任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。

美國在台協會（AIT）15日表示，此代表團將遵循先例，由2位美國前官員、1位台灣專家、現任美國在台協會主席和美國在台協會處長組成孫曉雅(Sandra Oudkirk)。這個組合，也符合美國過往派代表團參加中華民國總統就職典禮的規格。

美國資深官員強調，就職典禮和美國派團祝賀都是常態，若北京選擇以更多軍事壓力或脅迫行動來回應，就是挑釁。此外，他說，在當前這段敏感的時間裡，美國希望與北京維持外交和軍事等溝通管道暢通，也會透過AIT與台北維持非官方關係。

資深官員說，美國與過去一樣，透過AIT了解新總統就職演說的內容，並對台北強調美國長期的「一個中國」政策；在蔡英文 政府任內的溝通，在賴政府也會持續，美國不打算改變做法。

資深官員表示，美國讚揚台灣人民舉行自由公正的選舉，並和平完成政權轉移。代表團預計周末抵達台北，除參加典禮也將會晤台灣各界領袖。

蔡英文總統2016年就職典禮，美國指派前貿易代表柯克（Ron Kirk）擔任代表團團長；美國政府2000年指派白宮前首席經濟顧問泰森（Laura Tyson）率團參加陳水扁總統的就職典禮。

美方官員在背景說明時表示，過去20多年來，美方在台灣總統大選後、以及就職前，都會派遣由前官員組成的代表團到台灣，這符合美國的一中政策、現狀、以及美國長久以來的做法。就職是民主程序的一部分，美國派遣代表團也是如此，北京如果選擇以軍事施壓或脅迫台灣作為回應，將是挑釁行為。

官員說，代表團將於周末抵達台北，除參加就職，也會有一系列拜會。

這名官員重申美國的兩岸政策指出，美國反對任何一邊片面改變現狀、不支持台獨、支持兩岸對話，期待兩岸分歧以和平手段、兩岸人民都能接受的方式解決，而且不受任何脅迫。只要能和平解決，美國對最終方案沒有立場。

官員指出，美國沒有改變長久以來的對台立場，美國遵循以台灣關係法、美中三項聯合公報、以及對台六項保證為基礎的一中政策。

媒體詢問美方是否與賴清德討論就職演說。官員說，AIT一直有跟台北溝通美國的兩岸政策，這樣的溝通到就職前同樣在進行，和總統蔡英文任內一樣。在新總統任內，美國不希望有什麼改變，一再強調的就是「維持現狀」。