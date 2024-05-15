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鄰近懷州核武基地 白宮令中資加密貨幣公司賣地

編譯俞仲慈／綜合報導
懷州華倫空軍基地是美軍LGM-30義勇兵洲際彈道飛彈部署所在地。(美聯社)
懷州華倫空軍基地是美軍LGM-30義勇兵洲際彈道飛彈部署所在地。(美聯社)

白宮13日發函給一家中資企業，要求與業務夥伴合資購買的不動產，必須在120天內出售，因為該筆不動產鄰近空軍基地，顯示拜登政府對於中資持有敏感地點的不動產帶來的國安隱憂，相當關切。

根據路透報導，白宮發函中國公民經營的加密貨幣公司MineOne Partners Limited，要求該公司與其業務夥伴在2022年6月合資用於加密貨幣挖礦之用的設備，必須在90天內全部拆除並於120天內出售或轉讓。

據了解，該筆不動產與懷俄明州華倫空軍基地(Francis E. Warren Air Force Base)相距不到1哩，而且該基地也是美軍LGM-30義勇兵洲際彈道飛彈(LGM-30 Minuteman)部署所在地。

根據白宮聲明，拜登總統簽署這項命令，是因為聯邦財政部領導的跨部會「外國投資委員會」(CFIUS)經過調查，認為該筆不動產交易靠近核武基地，存有國安疑慮。

白宮公布聲明指出：「這筆外資持有的房地產就靠近戰略飛彈基地與美國核三位一體(指陸基、海基、空基核武發射)的重要部分，可能存有協助間諜監視活動的外國專業設備，進而構成美國國安威脅。」

白宮聲明指出，該筆不動產有來自外國設備帶來的潛在風險，而且美國各地為加密貨幣挖礦業務提供的絕大多數供電設備，幾乎皆為中國製造，不過MineOne Partners方面，尚未對白宮提出的要求，做出回應。

根據2022年路透報導，拜登政府調查中國通訊科技大廠「華為」(Huawei)的原因，就是白宮擔心裝配華為產品的手機基地台，可能從軍事基地和飛彈發射窖蒐集敏感數據，再由「華為」將資料傳送給中國政府。

「外國投資委員會」(CFIUS)是基於國家安全考量，調查外資對美國投資的交易合法性，2018年進一步擴大調查權限，可以審查外資收購美國不動產交易，避免帶來國安隱憂。

聯邦財政部長葉倫(Janet Yellen)13日的聲明強調：「CFIUS為確保外資不會損害國家安全，尤其針對涉及美國敏感軍事設施或專業設備技術的相關交易，確實發揮把關的關鍵作用。」

白宮 拜登 投資

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