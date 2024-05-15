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科州民主黨籍州長批拜登加關稅：打擊國內清潔能源業

編譯尤寶琪／綜合報導
民主黨籍的科州州長波利斯，14日批評拜登政府加重對中國新能源產品課稅，將打擊美國消費者和潔淨能源產業。（美聯社）
民主黨籍的科州州長波利斯，14日批評拜登政府加重對中國新能源產品課稅，將打擊美國消費者和潔淨能源產業。（美聯社）

科羅拉多州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)，抨擊拜登政府14日對中國製造商品徵收關稅的措施，批評拜登政府對北京太陽能電池和電動車的新關稅，只會對美國消費者帶來負面影響，並打擊國內清潔能源產業。

波利斯在社群媒體X上發文表示：「這對美國消費者來說是個可怕的消息，也是對清潔能源產業的一大重挫；關稅是對美國人直接的累退稅(regressive tax)，且這種增稅會波及到每個家庭。」

關稅調漲的前景讓在科州擁有超過6萬4000名員工的清潔能源產業陷入分歧。規模小但卻不斷成長的美國太陽能製造業，將能從這次貿易保護舉動中受益，但長期依賴海外太陽能板供應的安裝和開發商則指出，此舉將重創他們的生意，並放慢清潔能源轉型的腳步。

當局14日公布的關稅，是拜登政府推動減低美國碳排行動的一部分。拜登政府在14日宣布，針對規模180億元的中國產品加徵關稅，其中就包括電動車，並要將其關稅從25%調高至100%，一口氣調為4倍；太陽能電池進口關稅也將翻倍，從25%調漲至50%，好藉此對抗抗中國在太陽能生產方面的主導地位；目前中國在全球太陽能生產中約佔70%。

拜登在宣布調漲關稅後於X上寫到：「中國決心要主導這些產業。我決心要確保美國在這些方面領先世界。」

太陽能電池關稅是在2018年川普任期間推出的措施，拜登上台後於2022年延長了此措施的期限。

拜登在二月時下令，針對具有網路連線功能等包括電動車在內的中國製造車輛，進行調查。

但拜登政府對電動車方面的做法卻令一些民主黨人的覺得還不夠。11月連任選情告急的俄亥俄州民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)，就呼籲要徹底禁止中國電動車進入美國。

關稅 拜登 電動車

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