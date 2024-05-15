520前夕 路透：美台海軍西太平洋「意外相遇」悄悄演習

路透報導，4月間台灣的海軍與美軍艦艇在西太平洋上，演練通訊、加油、補給等科目。圖為台海軍敦睦支隊，油彈補給艦磐石號率領成功、康定級巡防艦編隊航行。(圖／台海軍提供)

路透14日引述四名知情人士的話報導，美國和台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，但官方並未對外宣布，顯示美台在中國軍事威脅不斷上升之際加強合作。

這篇發自台北的報導指出，中國軍機幾乎天天入侵台灣防空識別區，以及持續在台灣周邊軍演，美國和台灣一直在擴大軍事合作。

五角大廈 發言人賴德（Patrick Ryder）14日被記者問到這則報導時表示，不評論特定行動，賴德重申，美國擁有長期的一中政策 ，依據台灣關係法提供台灣所需的防衛物資與服務，確保台灣維持自我防禦能力。

由於中方反對，美國與台灣的軍事接觸，包括訪問和訓練等始終保持低調，且往往未獲官方證實。消息人士稱，這場演習4月在西太平洋舉行，但並未公開。

一名消息人士稱，這場演習涉及「多項軍事資產」。另一人士稱，此為非正式演習，可稱為「意外的海上相遇」，雙方有一種默契，稱演習只是巧合的結果。

消息人士稱，「這就好像我在這家餐廳吃飯，你也恰好在這。那麼看來我只是和某人同桌」。

消息人士還表示，雙方共約六艘海軍艦艇參演，包括護衛艦、補給和支援艦，演習為期數天，目標為演練通訊、加油和補給等「基本」行動。

台灣海軍給路透的聲明中表示，為處理海上意外情況並盡量減少彼此的「干擾」，台灣海軍「按照美國推行的『海上意外相遇規則』配合行事」。

14日在台灣國防部 例行記者會中，軍事發言人孫立方少將對此回答，海上的不確定因素的確非常多，為了避免在遭遇時相互干擾，因此海軍基本上依照海上不預期相遇的行動準則，來執行一些操演跟演練。

台灣的海軍與美軍艦艇利用海上相遇，演練基本行動守則，這已非第一次，尤其是每年敦睦遠航。不過，這次台北軍艦海上相遇發生在520總統就職前，格外引人矚目。

中國海警船本月4度進入金門禁限水域，媒體詢問美中是否透過軍事溝通管道討論此事。賴德並未透露細節，他表示，美國持續敦促中方不用以台灣選舉為藉口來升高局勢，大家都看到中方透過海軍活動來施壓，美國持續關切這類行動。

中國外交部發言人汪文斌回應，他注意到有報導稱美國和「台灣地區」的船隻「意外相遇」，中方反對美台軍事聯繫，敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定。