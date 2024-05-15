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數百萬人失去白卡後 才知有資格取得福利

記者顏伶如／綜合報導
疫情期間保護條款屆滿失效之後，許多民眾被聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)
疫情期間保護條款屆滿失效之後，許多民眾被聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華盛頓郵報14日報導，疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利

哈佛大學(Harvard University)與紐約大學(New York University)研究人員日前共同發表於「衛生事務」(Health Affairs)期刊的研究報告指出，2022年白卡參加民眾當中，大約每三人就有一人不知道自己有資格，換算起來大約有2600萬人。

研究人員指出，其中大約300萬人以為自己屬於無保(uninsured)一族。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation， KFF)白卡及無保計畫部副主任托爾柏特(Jennifer Tolbert)指出，許多民眾原本可以有白卡能看醫生，卻誤以為沒有保險而未就醫。她說：「民眾不知道自己有白卡福利，如此結果並非好事。」

受到疫情影響，2020年3月至2023年4月間，聯邦政府提供10億計數的紓困經費，禁止各州將民眾從白卡計畫當中剔除。

各州從去年開始重新確認白卡參加資格，華盛頓郵報分析，民眾對於自己擁有白卡資格缺乏認知，對於全國無保民眾比率估算造成影響。過去一年裡，累計2200萬民眾被各州政府從白卡計畫裡剔除，其中許多人失去白卡的原因是沒有補齊文件。

「凱瑟家庭基金會」今年4月調查顯示，去年失去白卡的成年人當中，平均每四人就有一人迄今仍然沒有保險。

報導指出，美國民眾疏忽自己有白卡福利，讓「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)、Centene等承包州政府白卡項目的保險業者因此獲得利益，由於民眾不知道自己有福利而未就醫，對於保險公司來說利潤變多。

倡議機構「典範研究中心」(Paragon Health Institute)主任、前總統川普任內健康政策顧問布萊斯(Brian Blase)指出，保險業者從這種現實狀況當中獲取可觀利益，某些民眾其實有白卡資格卻渾然不知，結果完全沒有得到福利計畫任何好處。

根據聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)2022年3月統計，全美有8800萬民眾有白卡資格。不過，哈佛大學與紐約大學研究人員在報告中說，對照人口統計資料，知道自己有白卡資格的民眾只有6200萬人，兩者之間有2640萬人的落差。

研究人員指出，導致認知落差的原因包括：由於不需要繳月費，所以民眾對於是否有資格搞不清楚；白卡計畫透過私人保險公司提供，許多民眾以為自己是參加私人健保計畫；許多州政府為白卡計畫另取自創名稱，例如康乃狄克州的Husky Health、奧克拉荷馬州的Husky Health。

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