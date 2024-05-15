通膨放緩不如預期 鮑爾：持續高利率

聯準會主席鮑爾表示：「看到前三個月的各種數據，我對通膨放慢的信心，已經沒有像以前那麼高。」(路透)

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾 (Jerome H. Powell)14日重申，高利率 將持續維持不變，以便觀察通膨是否降一步降低。鮑爾表示：「看到今年前三個月的各種數據之後，我對通膨放慢的信心，已經沒有像以前那麼高。」

2024年初，聯準會 官員原本做好降息打算，因為利率從2022年至2023年中期大幅增加至5.3%，創下20年來新高。然而，過去幾個月通膨依然迅速成長，打亂聯準會官員的計畫。

雖然央行明確表示，今年裡還是有可能調降利率，但官員同時透露現階段可能讓利率維持不變，好確認通膨是不是真的獲得控制。

鮑爾在阿姆斯特丹一場座談會上表示，過去幾個月的通膨數據讓官員感到意外。用來衡量通貨膨脹的消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)訂於15日公布，指數在2023年裡快速下降，但在今年卻一直卡在3%左右。

較受聯準會青睞的參考標準「個人消費支出指數」(Personal Consumption Expenditures)則有降溫跡象，不過還是超過聯準會訂定的2%目標。

鮑爾14日談話中針對近來通膨數據指出：「我們並沒有預期這將是條順暢的道路，但我覺得指數還是比大家預期的高出許多。」他說：「這告訴我們，我們必須要有耐心，且讓限制政策發揮效果。」

鮑爾表示，估計未來幾個月通膨會開始放慢。不過他也表示：「看到前三個月的各種數據，我對通膨放慢的信心，已經沒有像以前那麼高。」

鮑爾在談話中指出，並沒有進一步升息的計畫，但再度升息也不是完全不可能。他表示，聯準會再次升息只有「非常小的可能」，他不認為果真會出現。

他說：「關鍵在於繼續維持現行利率政策，時間將比先前預期更久。」

鮑爾指出：「問題就是：現行政策是否有足夠的限制效果？我覺得這個問題必須由時間來回答。」

他表示，要讓政策確實發揮效果，恐怕要等候較長一段時間。