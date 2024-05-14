直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

愈來愈多的大學生畢業後直接工作，擔心再讀兩年碩士反而失去工作機會。（歐新社）

研究發現，超過4成以上的碩士學位沒有經濟效益，反觀超過7成的學士學位，投資 報酬率(ROI)略勝一籌，其中又以工程、資訊工程與護理系是最值得追求的大學科系。

據國會山莊報(The Hill)報導，就在畢業生即將步出校園之際，平等機會研究基金會(Foundation for Research on Equal Opportunity)公布最新研究結果，在納入畢業時與十年後的職業收入以及輟學率等因素後發現，相較於碩士學位，學士學位對學生來說更具有經濟效益，因為研究發現，77%的四年制學士學位具有正面投資回報，相較之下，碩士學位僅57%，而且科系對於收入有明顯影響，最值得追求的大學學位為工程、資訊工程與護理系，美術、教育及生物學系的中位數回報最低。

研究還發現，學士學位的投資報酬率約16萬元，但在特別賺錢的領域中，其報酬率更可超過50萬元以上，分析發現，法律、醫學及牙醫則是碩士學位最賺錢的科系。研究人員庫柏(Preston Cooper)說，「雖說投資報酬率不應是學生選擇大學的唯一考量，本次研究提出的投資報酬率可以幫助學生與家長在高等教育上做出更好的選擇。」整體而言，庫柏還發現有31%的學生就讀於投資報酬率為負的課程，也就是說「該學位帶來的收益並不會完全彌補追求高等教育時的成本與風險。」

讀碩士的投資報酬率不一定高，先取得工作經驗也是一種選擇。（歐新社）

另外，大學生就讀的學校也很重要。例如維吉尼亞 大學(University of Virginia)的英語學位擁有58萬1925元的正向投資報酬，若僅計算準時畢業的學生，金額則會攀升至60萬元以上。相較之下，另一所公立的維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)英語系學位的投資報酬率為負3萬元，準時畢業的學生獲得的收益僅有3624元。

目前高等教育學費之高已引起外界更多關注，部分大學的大學部學費更高達9萬5000元，造成數百萬美國人必須為了背負數十萬元的學生貸款 傷腦筋，也讓取消債務成為拜登政府的焦點。

不過，這次研究也發現，有29%的聯邦補助經費是流向投資報酬率為負的科系，當中包括370億元的聯邦佩爾助學金(Pell grants)、470億元的大學生貸款以及390億元的碩士生貸款。庫柏便指出，「由於這些科系的投資報酬率為負，大部分貸款金額不太可能清償。」