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租屋便宜、科技公司多 大學畢業生求職「首選德州奧斯汀」

編譯陳韻涵／綜合報導
德州奧斯汀近年成了大學畢業生工作的首選都市，因為具有租屋和工作機會的優勢。（美聯社）
德州奧斯汀近年成了大學畢業生工作的首選都市，因為具有租屋和工作機會的優勢。（美聯社）

房源網站「Realtor.com」調查顯示，德州奧斯汀被視為大學畢業生租屋及就業首選。

福斯商業新聞引述Realtor.com經濟學者徐嘉怡(Jiayi Xu，音譯)的分析報導，近年愈來愈多企業和民眾遷居奧斯汀，讓奧斯汀具備可負擔租屋、就業機會和吸引人的生活方式等優勢。

Realtor.com首席經濟學者丹妮爾‧海爾(Danielle Hale)說明，這項報告分析哪些科系的大學畢業生適合哪些專業領域，以及相關職缺是否需要學士學位和工作經歷。

海爾說：「在(奧斯汀)的就業市場上，許多企業的特定指標經常排名第一，而這些企業正在找年輕但不一定有經驗的社會新鮮人。」

近年大量人口湧入奧斯汀，吸引許多公司進駐；海爾形容，這是一種「自我強化的正向循環」。

奧斯汀隸屬於奧斯汀-朗德羅克(Round Rock)都會區的一部分，也是許多科技公司的辦公室所在地，這些公司的職場環境對剛畢業的大學生最友善。

Realtor.com經濟學者此報告試圖探究單一地區的機會數量及其可負擔能力的平衡點，海爾表示，奧斯汀的租屋需求增加，但租金成本下跌，且「與去年相比，南部的租金普遍下跌」。

奧斯汀可能具備機會和負擔性的最佳組合，但就租金和收入比來說，卻不是最划算。

分析顯示，25歲到34歲的家庭平均租金收入比為22.5%，且前十大市場都在都會區，最划算的地區在明尼蘇達州的布魯明頓市(Bloomington)，該市隸屬於「明尼亞波利斯(Minneapolis)-聖保羅(St. Paul)-布魯明頓都會區」，當地租金收入比為19.9%。

租金 就業 德州

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