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最猛博士生 她生完小孩當天通過博論口試

編譯陳韻涵／綜合報導
塔米亞·布里瓦德-羅德里格斯分娩當天也是博士論文口試時間，順利生產後，她在病房與教授視訊口試，同一天完成兩件人生大事。(取自羅格斯大學官網)
塔米亞·布里瓦德-羅德里格斯分娩當天也是博士論文口試時間，順利生產後，她在病房與教授視訊口試，同一天完成兩件人生大事。(取自羅格斯大學官網)

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)博士生塔米亞·布里瓦德-羅德里格斯(Tamiah Brevard-Rodriguez)的預產期為4月24日，她原本希望能在產前完成博士論文口試，接著生小孩，然後順利畢業，在夏天與家人出遊。孰料計畫趕不上變化，她安排3月25日口試，羊水卻提早在當天口試前破了，她與同性伴侶討論後，決定分娩後小休片刻，便打起精神應付視訊口試。

有線電視新聞網(CNN)報導，塔米亞3月底擬定「產前論文行動」，計畫依序完成博論口試、生產、慶祝畢業，接著與家人於夏季出遊。

塔米亞的教育博士論文題目，是關於非裔女性就讀白人居多的大專院校時所面臨的壓力研究。

3月25日，她工作了幾個小時，剛躺下休息，羊水就破了；這是喜悅的時刻，但她當天要參加博論口試。

塔米亞的妻子艾莉莎·布里瓦德-羅德里格斯(Alyza Brevard-Rodrigue)試圖安撫她的情緒，她接受CNN訪問時表示，「我看著她如此努力準備口試，博士班唸了六年，還做了兩年研究，我暗自祈禱，『嬰兒別在這天出生』。當我走進浴室，看她淚流滿面、渾身顫抖。我們都知道這是應該高興的時刻，但我看見她的愁容，因為這天可能要毀了。」

她們迅速在黑夜中飛車駛向醫院，最終還是來不及，塔米亞在車上產下孩子。

艾莉莎說：「我看著她，左手抱著嬰兒，右手拎著臍帶。」

當她們終於趕到醫院，醫護人員檢查後剪斷臍帶，並開玩笑說「塔米亞幫我們做完所有辛苦工作。」

剛生產後本應該要休息，但塔米亞還要發表論文；兩人曾討論重排口試，但塔米亞覺得這樣就無法順利在今年畢業。

塔米亞說：「當時我躺在病床上，心想『我做得到』，寶寶都生了，讓我們把其他事也做完吧。」

艾莉莎把她的衣服、筆電和化妝包帶來醫院，塔米亞稍作休息、吃過飯，接著準備口試。

塔米亞透過筆電視訊進行博論口試時，只有指導教授知道她剛生產完；指導教授不希望其他口試委員因同情塔米亞而產生偏見，遂保持沉默，讓塔米亞發表約半小時精采簡報。

報告結束後，塔米亞取消Zoom的虛擬背景，病房場景畢露。塔米亞說：「每個人都嚇到了。」

12日母親節當天，塔米亞雙喜臨門，不但參加了畢業典禮，取得教育博士學位，並與親友共進晚餐，慶祝第一個母親節。

艾莉莎說：「我希望大家會從中意識到女性的堅韌、執著和具野心的勇氣，她們能做任何事。」

母親節 新澤西州 非裔

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