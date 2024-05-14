有機會就示威 哥大挺巴畢業生當場撕爛文憑 教師一臉鎮定

一名挺巴勒斯坦的哥大畢業生在領到文憑封皮後，隨即將其扯爛。另也有幾位挺巴畢業生手持巴勒斯坦國旗上台。(截圖自哥倫比亞大學官網)

進入畢業季，各校陸續舉行畢業典禮，大多數順利舉行。但仍有部分挺巴勒斯坦 學生在畢典上用行動抗議，哥倫比亞大學 一名挺巴畢業生，在舞台上把剛領到的畢業文憑封皮當場撕爛。

由於校園反以色列情緒高漲，哥倫比亞大學在取消大型畢業典禮後，各科系自上周起舉辦較小型的畢業典禮；不過上周五在社會工作系畢業典禮上，部分學生仍利用上台機會示威，有學生披巴勒斯坦頭巾、舉抗議標語、揮巴勒斯坦旗等。

紐約郵報報導，畢業生塔西斯·莎樂美(Tarsis Salome)，高舉自己扣上塑膠手銬的雙手，在領過畢業證書封皮後，當場撕掉，台下響起熱烈歡呼聲。

另一名畢業生馬利哈·費爾魯茲(Maliha Fairooz) 在畢業帽上，寫著哈瑪斯 領導人阿爾納謝(Mazen Jamal Al -Natsheh)的名字。

與其成反比的是台上的教師們，非常鎮定地完成所有儀式，也未對這些學生的抗議行為作出反應。

哥倫比亞大學因安全顧慮取消了原定5月15日舉行的全校畢業典禮，該校校園自4月17日被大批示威者占領，警方兩度應校方要求進入校園進行驅離，包括5月1日逮捕占領漢彌爾頓大樓的數百名示威者。

位於華盛頓特區的霍華德大學(Howard University)上周四舉行護理學院的畢業典禮，然而典禮在一片混亂中草草結束，許多不得其門而入的畢業生親友在禮堂外憤怒大喊「讓我們進去」，現場民眾推擠，導致一人受傷。

與許多名校學生藉畢業典禮進行反以挺巴示威不同，以非裔學生為主的霍華德大學，是因為賓客太多，導致禮堂被擠爆。

校方對當地福斯新聞台(Fox 5 DC)表示，這場典禮在該校克萊姆頓禮堂(Cramton Auditorium)舉行，因為出席人數超乎預期，儀式開始後還有一大堆人等待進入，現場擠得水洩不通，導致前門玻璃因為壓力被擠破，一名學生被玻璃割傷。

校方為防止混亂升級，決定將典禮喊停。有畢業生淚灑當場，她說，自己已經沒有高中畢業典禮，沒想到如今連大學典禮也無法上台。