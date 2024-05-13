存活近2個月 首位移植豬腎患者過世

斯萊曼是末期的腎臟病患者，也是全球首例接受豬腎移植，醫院原本預估可延續他的生命一至二年，但不幸僅延續了近兩個月。（路透）

今年3月全球首例接受基因改造豬腎移植的美國患者斯萊曼(Richard Slayman)已經去世，享年62歲，移植的豬腎在患者體內運作了近2個月；執行手術的麻州 總醫院(Massachusetts General Hospital)表示，沒有跡象指出斯萊曼之死是因為移植所致。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，斯萊曼在麻州總醫院接受四個小時的豬腎移植手術，而且在兩周後的4月2日出院。

斯萊曼住在波士頓 市東北16哩的韋茅斯鎮(Weymouth)；院方在他接受豬腎移植時表示，他多年來患有二型糖尿病及高血壓 ，一直要靠洗腎，後來在2018年12月接受其他已逝病患捐贈的一枚腎臟，施術地點也在麻州總醫院。

只是那枚腎臟五年左右開始衰敗，斯萊曼2023年5月起被迫恢復洗腎，院方表示影響到他的生活品質。

院方表示，斯萊曼將永遠在世界無數接受移植的病患眼中，被視為希望的燈塔，院方深深感謝他的信任，他有意志力，願意改變對異種移植的排斥。

基因豬腎移植人體程序 （編譯╱俞仲慈 資料來源╱美聯社)

該枚豬腎是由劍橋市eGenesis醫藥公司提供，先動用CRISPR-Cas9技術做基因編輯，移除有害的豬隻基因，加入一定的人類基因，以改善豬腎與人類的相容性。

斯萊曼的家屬也發聲明向醫生及照料他的麻州總醫院團隊致謝，表示全家雖為斯萊曼的驟逝感到悲傷，但了解到他振奮過很多人，而感到極大安慰。全世界千百萬人已得知斯萊曼接受豬腎移植的故事，他的樂觀，傳遞給好多亟待器官移植的病人，知道這一點，也讓全家覺得安慰。

醫院原本預期病患生命可以延續一年以上，可惜在手術後近兩個月過世。但醫院表示死因沒有跡象顯示是因為移植造成。

斯萊曼的家人表示，他願接受豬腎移植的理由之一，在提供希望給成千上萬等候器官移植的病人。斯萊曼已達成這個目標，他的樂觀、秉持希望，會永世長存；身後的事蹟，能振奮其他地方的病人、學者及醫護專業人士。