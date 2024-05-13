UCLA校園挺巴示威騷亂 洛城警方延誤3小時到場惹議

洛杉磯加州大學支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，引發爭議。圖為警員5月1日凌晨在校園戒備。(路透)

紐約時報報導，洛杉磯加州大學 (UCLA )支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，學校主管迄今未能解釋為何校警袖手旁觀數小時之久，眼睜睜看著群眾帶著金屬棍棒、水壺、爆竹前來滋事，混亂場面堪稱這一波美國大學校園抗爭當中最嚴重之一，學生與目擊民眾紛紛撥打911電話報案，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，某些報案電話還斷線，引發爭議。

報導指出，4月30日晚間UCLA校園發生暴力衝突，洛城警方未能即使處理的疏失有多嚴重，許多細節最近幾天趨於明朗。有民眾打911電話報案，但報案中心值勤人員卻回答說，即將結束接聽電話，因為「我還有真正的緊急事件必須處理。」

洛杉磯地方電視台在現場拍攝到一名正從手機打電話報警的男子，在電話中告知報案中心紮營抗議區秩序大亂，有很多人遭受攻擊而受傷。這名男子後來拿下電話，看著手機說道：「他們又再一次掛掉電話。」

華盛頓郵報報導，身為UCLA校友的洛城企業主管塔比班(Sean Tabibian)受訪時指出，4月30日晚間剛好在校園附近，從晚間11時9分開始總共打了11通電話向警方報案。他說，警方的回應是正在處理，但警察抵達校園卻是在塔比班第一通報案電話的3小時34分之後。

洛杉磯加州大學支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，引發爭議。圖為警員5月1日凌晨在校園戒備。(路透)

報導指出，從洛城警方處理速度緩慢可以看出，大學與地方政府主官對於支持巴勒斯坦校園抗議活動爆發暴力衝突時是否讓警方介入處理、何時處理，決策影響重大。在某些其他校園，當地警察遭控以鐵腕手段對付抗議人士，但UCLA則事先呼籲民眾不要打電話報警，避免讓校警、洛城警察局、加州公路巡警介入，如此袖手旁觀(hands-off)立場如今引發爭議。

根據現場影片，洛城警方抵達之前至少16名挺巴抗議者明顯受傷。