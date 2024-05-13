我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

UCLA校園挺巴示威騷亂 洛城警方延誤3小時到場惹議

記者顏伶如／綜合報導
洛杉磯加州大學支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，引發爭議。圖為警員5月1日凌晨在校園戒備。(路透)
洛杉磯加州大學支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，引發爭議。圖為警員5月1日凌晨在校園戒備。(路透)

紐約時報報導，洛杉磯加州大學(UCLA)支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，學校主管迄今未能解釋為何校警袖手旁觀數小時之久，眼睜睜看著群眾帶著金屬棍棒、水壺、爆竹前來滋事，混亂場面堪稱這一波美國大學校園抗爭當中最嚴重之一，學生與目擊民眾紛紛撥打911電話報案，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，某些報案電話還斷線，引發爭議。

報導指出，4月30日晚間UCLA校園發生暴力衝突，洛城警方未能即使處理的疏失有多嚴重，許多細節最近幾天趨於明朗。有民眾打911電話報案，但報案中心值勤人員卻回答說，即將結束接聽電話，因為「我還有真正的緊急事件必須處理。」

洛杉磯地方電視台在現場拍攝到一名正從手機打電話報警的男子，在電話中告知報案中心紮營抗議區秩序大亂，有很多人遭受攻擊而受傷。這名男子後來拿下電話，看著手機說道：「他們又再一次掛掉電話。」

華盛頓郵報報導，身為UCLA校友的洛城企業主管塔比班(Sean Tabibian)受訪時指出，4月30日晚間剛好在校園附近，從晚間11時9分開始總共打了11通電話向警方報案。他說，警方的回應是正在處理，但警察抵達校園卻是在塔比班第一通報案電話的3小時34分之後。

洛杉磯加州大學支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，但洛...
洛杉磯加州大學支持巴勒斯坦的校園示威活動4月30日晚間遭到反對抗議群眾攻擊，但洛杉磯警方卻延誤三小時才抵達現場，引發爭議。圖為警員5月1日凌晨在校園戒備。(路透)

報導指出，從洛城警方處理速度緩慢可以看出，大學與地方政府主官對於支持巴勒斯坦校園抗議活動爆發暴力衝突時是否讓警方介入處理、何時處理，決策影響重大。在某些其他校園，當地警察遭控以鐵腕手段對付抗議人士，但UCLA則事先呼籲民眾不要打電話報警，避免讓校警、洛城警察局、加州公路巡警介入，如此袖手旁觀(hands-off)立場如今引發爭議。

根據現場影片，洛城警方抵達之前至少16名挺巴抗議者明顯受傷。

UCLA 洛杉磯 加州大學

上一則

美最快14日公布對中新關稅 傳太陽能設備豁免

下一則

杜克大學畢典 猶太裔諧星賽菲德致詞 部分學生離席抗議

延伸閱讀

亞裔月播愛 洛城女足捐助亞裔青年中心

亞裔月播愛 洛城女足捐助亞裔青年中心
亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心

亞裔月獻愛心 洛城女足捐助亞裔青年中心
處理學運不力 加大800教職員要求UCLA校長下台

處理學運不力 加大800教職員要求UCLA校長下台
洛杉磯生物科學生態峰會 5/23在UCLA登場

洛杉磯生物科學生態峰會 5/23在UCLA登場

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光