杜克大學畢典 猶太裔諧星賽菲德致詞 部分學生離席抗議

杜克大學在12日舉行的畢業典禮上，向致詞嘉賓傑瑞賽菲德頒發榮譽博士學位時，有學生高呼「解放巴勒斯坦」並展示巴勒斯坦旗幟，隨即離席抗議。圖為傑瑞賽菲德致詞。(美聯社)

杜克大學(Duke University)12日在華勒斯韋德體育館(Wallace Wade Stadium)舉行畢業典禮，當校長介紹致詞貴賓傑瑞賽菲德(Jerry Seinfeld)出場時，有學生高呼「解放巴勒斯坦 」(free Palestine)並展示巴勒斯坦旗幟，隨即離席抗議。

WRAL電視台報導，校園裡分發的傳單寫道，「當你們看到學生離場，跟著走」。

以色列 與巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯 」2023年10月7日爆發衝突以來，猶太裔喜劇明星賽菲德不僅口頭支持耶路撒冷，並親自造訪以色列；這場衝突造成以色列1200人死亡、252人被俘，巴勒斯坦已知至少3萬5000人死亡。

每日郵報(Daily Mail)報導，部分杜克大學學生高聲抗議且離場，但賽菲德致詞時並未受到重大影響。

賽菲德當天還獲頒榮譽博士學位，其他畢業生高喊「傑瑞！傑瑞！」；賽菲德和妻子潔西卡‧賽菲德(Jessica Seinfeld)共同擔任杜克大學家長會主席，他們的三個孩子中，有一人畢業於該校，另一人還在學。

賽菲德在演講中表示，生活的三大關鍵是努力工作、專心致志和談戀愛。他說：「無論你們在做什麼，我不在乎這是否為你們的工作、嗜好或情感關係，去預訂M Sushi餐廳。」

賽菲德說：「努力總是會產生正面價值，即便結果不如預期，這就是人生法則。就許多事而言，放手一搏並祈禱，未嘗不是個好方法。我的一生都專注於你們可想見許多芝麻小事，完全忘卻生活中的所有重大議題。」

杜克大學12日的畢業典禮尚堪稱順利，但霍華德大學(Howard University)就沒這麼圓滿；據「福斯華府五台」(FOX 5 DC)報導，霍華德大學的護理和聯合健康學院(College of Nursing and Allied Health Sciences)畢業典禮9日因為學生抗議被迫中斷，至少一人因為騷亂而受傷。

霍華德大學表示，「畢業典禮期間，一名訪客無法進入爆滿的會場，此人靠在前方的玻璃門上，不小心壓碎玻璃；這起意外導致騷亂，影響在室內舉行的畢業典禮；意外發生後，現場賓客立即疏散」。