以色列一邊回攻北加薩、一邊準備進攻拉法 30萬巴勒斯坦人逃難

巴勒斯坦人12日載滿家當從加薩拉法逃往甘尤尼斯。(路透)

在以色列發布的疏散令導致數以十萬計巴勒斯坦 人逃出加薩 南部城市拉法(Rafah)後，以軍12日持續攻擊加薩，且軍隊正在加薩數個地區與武裝團體激戰。聯合國(UN)秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)當天強烈要求「立即人道停火、無條件釋放所有人質，以及立刻增加人道主義援助」給受到圍困的加薩走廊(Gaza Strip)。

路透報導，以軍12日稍早派戰車進入北加薩的賈巴利亞(Jabalia)東部。以軍發言人、海軍少將哈加里(Daniel Hagari)在簡報會議中向記者表示：「我們在過去幾周發現哈瑪斯 企圖恢復在賈巴利亞的軍事能力。以軍正在那裡展開行動，以消滅這些企圖。」

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部發布聲明說，根據最新的傷亡名單，過去24小時新增63死，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩累計7萬8755人受傷。

「紐約時報」11日引述聯合國報導，隨著以色列發布新的擴大疏散令威脅將大舉進攻，多達30萬巴勒斯坦人已逃離加薩最南端的拉法市。據聯合國和人道團體估計，當地約有120萬至140萬名巴人，自去年10月以哈開戰以來，他們為躲避以軍轟炸而從加薩各地逃來。

巴勒斯坦人11日載滿家當從加薩拉法逃往甘尤尼斯。(歐新社)

以軍6日以有限軍事行動的名義，控制加薩與埃及西奈半島間拉法過境點的加薩端，接著開始加強轟炸拉法市及其周邊地區。以軍說法是正遂行鎖定巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在東拉法特定地區的「精準作戰」。

開戰前，加薩有220萬居民，其中的倖存者大多在這七個多月來屢屢被迫遷徙。在拉法一個帳篷內避難的巴人會計師馬士禮說，拉法現況如此艱困，流離失所的難民非常多，大家都不知道今後何去何從。

以軍11日聲明，要求東拉法更多地區居民暫撤至馬瓦希的擴大「人道區」。以方雖將位於拉法北部海岸地區馬瓦希稱為人道區，但聯合國說，當地既不安全，也無力收容數十萬名巴人難民。

英國衛報引述分析家報導，以軍最快12日就會開始全面進攻拉法中部，這波山雨欲來的軍事攻擊，將開啟以哈戰爭一個血腥新階段。拉法聯外道路擠滿冗長逃難隊伍，男女老幼攜家帶眷開卡車、老舊破車、馬車或手拉車撤離，也有很多人頂大太陽、扛行李步行，甚至坐輪椅或被抬著走。

以軍一面加強轟炸拉法，一面回頭攻擊北加薩，以因應捲土重來的巴勒斯坦民兵。以軍宣稱，哈瑪斯正試圖在北加薩賈巴利亞附近重新集結。

曾任以軍情報高官的米爾施泰因分析，哈瑪斯能在北加薩死灰復燃，主因是以色列未能在當地建立任何形式的統治機構取代哈瑪斯當局。