401(K)之父班納：僱主行政費愈收愈多 計畫有缺陷

被稱為「401K」退帳戶之父的班納，如今覺得退休人被收取過高的行政費。(取自X平台)

有退休金 帳戶「401(K)之父」美譽的班納(Ted Benna)表示，目前僱主收取的行政愈來愈高，而且對員工幾乎毫無助益，不知情，因此對其創造的401(K)計畫感到心煩意亂。

每日郵報(Daily Mail)11日報，82歲的班納表示，原先創始人的計畫，是由雇主支應一切行政開銷，但現在一切都變了；他對投資 開支感到很不安。

1970年代，信仰基督教的班納的工作是擔任職場福利諮詢顧問，他對幫忙客戶把免稅額放到最大、但對員工幾乎沒幫上忙，感到厭倦。接下來他靈光閃現，發明有創意的方式，重新詮釋1978年稅法401(K)節段，容許員工把稅前薪資停蓄進入退休帳戶，同時收到公司相匹配的資助。

班納在自己公司的退休金計畫落實這項策略，在收到國稅局(IRS)及財政部批准之後，構想騰飛。

勞動統計局指出，1981年時，只有8%美國人儲蓄 到有界定的退休金計畫，但到了2023年56%的勞工都參與類似的退休金計畫。

但班納現在批評說，各公司變得太貪婪，索取大筆的行政費用，同時公司的員工不知怎樣才更好。他表示，認識一名雇主索取的行政費用高達2.75%，而且他看到這種現象愈來愈普遍。

401(K)儲蓄計畫的行政費用可以大幅減減投資的收益；有三種費用要支付，即行政、服務及投資。

雖說行政費用往往沒得商量，但儲戶對服務及投資的收費有更大的控制權。

服務的手續費，只有在儲戶打算動用戶頭的某些特點，例如取出401(K)計畫的金錢，才會發生。

投資費用是由管理帳戶的基金來收取，儲戶可以找到一些成本比例較低的基金，例如指數立足廣泛的基金。

班納原先的願景是呼籲雇主支付行政相關的一切費用，維持稽核；雇主也支付每年10到20元，為員工取得投資建議。但對沖基金的提供者很憂慮他們的資金收益結果，可能因某個獨立顧問而受到影響，接下來才了解他們可以再剝一層手續費而賺錢。