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卡債遲交費上限8元 商界遊說成功 聯邦法官暫攔下

編譯廖振堯／綜合報導
拜登政府施政之一是限制信用卡業者無限制提高規費。其中包括要求信用卡業者不得提高信用卡債遲交費超過8元。(美聯社)
拜登政府施政之一是限制信用卡業者無限制提高規費。其中包括要求信用卡業者不得提高信用卡債遲交費超過8元。(美聯社)

全美平均遲付信用卡的罰款(late fee，遲交費)目前約32元，拜登政府為打擊「垃圾收費」(junk fees)祭出新規，限制遲交費上限為8元。該規定原訂14日生效，但在右傾的美國商會(US Chamber of Commerce)領頭遊說下，德州聯邦地區法官皮特曼(Mark T. Pittman)向多家商業和銀行組織發出初步禁令，判定新規則違反了數條聯邦法規。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國商會等組織在3月便針對此規定提起訴訟，如今初步禁令意味著還須舉行聽證會、進行更詳細裁決，在此之前該規則無法生效。

新規則原將適用於大型發卡機構，即帳戶數量超過100萬的機構。據聯邦消費者金融保護局(CFPB)，這些公司占信用卡未償債務總額的95%以上。新規則還能堵住2010年CFPB所指出的漏洞，該漏洞被信用卡公司「利用」來拉高滯納金費用。

降低信用卡垃圾費是拜登政府減輕民眾經濟負擔的目標之一，尤其是千禧世代和低收入卡戶在兩年多的高通膨之後拖欠卡費的情況越來越嚴重。根據消費者權益組織「消費者報導」(Consumer Reports)去年9月發布的全國調查，五分之一的美國成年民眾表示過去12個月曾繳過信用卡費滯納金，高達82%的人支持降低滯納金最高上限。

CFPB發言人聲明表示，該規定原可為美國家庭每年節省100億元，但遊說團體試圖以訴訟破壞新規定，以便繼續向借款人收取遠遠超過其實際成本的滯納金，賺取數百億元的利潤。「如果該規則延遲，消費者每月將承擔8億元的滯納金，提高這些大型信用卡發卡機構的利潤率。我們將繼續捍衛這一規則，讓工薪家庭無須再支付國會十多年前便已禁止的過高滯納金。」

「消費者報導」倡議項目主任貝爾(Chuck Bell)也說信用卡公司長期以來一直在向消費者收取數十億元的過高滯納金，現在法官不讓新規生效，非常令人失望。

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