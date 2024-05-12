學貸利率7月恐飆至6.5% 16年新高

聯準會抗通膨無法降息，學生貸款利率也無法降息，還會繼續增加，預計到7月將攀升至6.5%，2008年以來最高。(美聯社)

聯準會 (Fed)從2022年開始一系列升息後，學生貸款利率就隨之上揚；財政援助專家康特羅維茲(Mark Kantrowitz)指出目前新辦大學部聯邦學貸 利率為5.5%，但預計到7月將攀升至6.5%，將是2008年以來最高。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，學貸利率是根據10年期國債殖利率 再加2.05個百分點而定，而8日該殖利率為4.48%。10年期國債殖利率跟隨聯準會設定的基準利率，因此一旦升息，殖利率、學貸利率便連鎖升高。由於學貸通常非利率變動型，新利率將適用於新貸款，即7月1日開始的2024-25學年貸款。

非營利的高等教育組織「College Money Matters」創始人古德曼(Nancy Goodman)指出，以即將推出的新利率計算2萬8000元的10年期學貸，借款人總共須付約一萬元利息，與先前學貸利率相比高出約35%。

聯準會去年12月預期2024年可以降息3碼，然而通膨依舊頑固，聯準會最近也對降息持保留態度，本月會議按兵不動。古德曼說，聯準會為了控制通膨讓學貸陷入困境，而將是學生們承擔後果。

將加劇學費漲幅

康特羅維茲稱學貸利率走高也將加劇學費漲幅，特別是中低收入學生感受更深。據美國大學理事會(College Board)，四年制公立大學最近一個學年的平均學費為1萬1260元，未經通膨調整前的漲幅為2.5%；私立大學平均學費則為4萬1540元，未經通膨調整前的漲幅4%。

學生申請貸款的比例也大幅下降。據「全國大學入學網路」(National College Attainment Network)，本學年約35%的大學生送出「免費申請聯邦學生援助表」(FAFSA)，與前一學年相比下降13%。古德曼指出這代表許多學生尋求低學費學校或根本不上大學，而各校應該開始擔心招生不足，「情況對所有人來說都很艱難」。