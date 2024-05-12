拜登政府今夏擬發1萬張新ID給無證客 共和黨批圖利大選

拜登政府將在夏天核發1萬張身分識別卡給進入美境的無證客，巴馬拿總統當選人馬利諾剛宣布封鎖大批無證客經過的「達連隘口」。圖為大批無證客在巴拿馬集結，準備進入隘口，前往美國。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)11日報導，美國移民 及海關執法局(USICE)籌畫的「交接紀錄卡」(Docket Card)計畫今夏打算開始實施，前導動作是發出約1萬張卡給無證移民；知情人士稱休士頓及亞特蘭大是最可能的發卡試點；但移民及海關執法局辯稱，交接紀錄卡不會是官方版的無證客 聯邦身分證明。

休士頓、亞特蘭大被列試點

移民及海關執法局的「交接紀錄卡」計畫首次傳出是在2022年，福斯新聞網去年便取得該卡的圖像；移民及海關執法局本周向福斯數位新聞(Fox News Digital)證實，該計畫的前導動作打算夏季開始，分發約1萬張卡，但該局強調計畫「未有定論」，仍可能改變，預估在國內三或四個地點發放交接紀錄卡。

USICE：交接紀錄卡不是身分證

該局表示，交接紀錄卡將「現代化檔案登記，提供給一些非公民」，但卡片並非官方版的聯邦身分證明，另外卡片的規格及前導動作尚在研發。

移民及海關執法局另表示，交接紀錄卡內容將指出僅供國土安全部(DHS)各局處使用，另外，只有國家安全背景查核已執行後，才發給無證客。

無證客跨越邊境，獲釋放進入內地，經常只看他們的處境及狀況，而供給一批紙質文件。移民及海關執法局表示，那些文件造成安全隱憂，可能遺失、品質變差；交接紀錄卡計畫可以讓局方變得更有效率。

交接紀錄卡也容官員透過國安部系統查核無證客身分時更為容易。

拜登政府將在夏天核發1萬張身分識別卡給進入美境的無證客。圖為ICE探員正執行美墨邊界艾爾帕索市，檢查移民身份。(美聯社)

共和黨斥拜登 政府策畫無證客「入侵」

但此舉據估將遭一些共和黨人及保守派反對；他們對無證客經法規化而釋放深表關切；據他們形容，無證客根本是聯邦政府精心策畫而引發的「入侵」。

移民執法中心(NICE)主席豪曼(RJ Hauman)表示，拜登政府默不作聲地批准，把無證客入侵美國合法化，只為來得及趕在11月選舉出台。他指出，提供身分證明給非法外來者，無疑地會讓他們取得其他文件、福利及權利，甚至創出全新的身分。畢竟，大多數穿越國境的人，都未持有身分資訊，大家無法得知他們是誰。

國會共和黨人8日提案，要求人口普查時要添加公民權問題，預防非公民在國會選區分配時，被計列進去。更早之前，共和黨人便通過全面的邊界安全法案，阻擋無證客被釋入美國，另譴責拜登政府的政策導致當前移民危機。

拜登政府表示，目前遭遇的是半個地球的移民危機，而政府只有「破碎」的體制湊合使用，必須由國會進行基本改革、提供資金；政府曾呼籲通過由參院兩黨協商的法案，但法案未能由保守派取得足夠的支持。