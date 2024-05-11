拜登擬徵「富豪稅」中產家庭不增稅

拜登總統主張對富人加稅，但對中產家庭不增稅。（美聯社）

前總統川普 任內實施的減稅方案明年底到期，拜登 總統計畫對超級富豪與企業提高徵稅，以便所有中產階級得以延長減稅措施，減輕國人負擔。

根據財經網站CNBC報導，川普任內2017年實施的「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act，TCJA)，包括降低聯邦所得稅等級、提高標準扣除額以及雙倍遺產稅、贈與稅豁免等數項減稅條款即將在2025年後屆滿失效。

因此白宮國家經濟顧問布雷納德(Lael Brainard)10日在華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)發表演講時，呼籲國會盡速修法；她說：「很明顯，我們需要終止2017年對超級富豪稅收減免，並縮小永久性企業稅收減免」。

根據國會預算辦公室(Congressional Budget Office, CBO)本周公布的報告，以川普為首的共和黨 人計畫推動TCJA稅收減免政策全面延續，但是可能在未來十年，增加約4兆6000億元國債赤字，引發爭議。

布雷納德強調：「在辯論明年稅收政策時，把課稅公平性與國家財政未來相提並論，這個賭注實在太大了。」並重申拜登對「稅收公平」的承諾，目標是透過對超級富豪與企業課徵高稅，才能延長TCJA實施期限，減輕中產階級納稅負擔。

布雷納德表示，現行條款讓最富裕階級受益，原本預期的「涓滴(trickle-down)效應從未發生過」，他並強調：「為落實更公平的稅收制度，意味著我們不能延續川普過去對收入逾40萬元者實施的減稅政策。」

布雷納德表示，聯邦政府還計畫將股票回購稅提高四倍，並對億萬富翁徵收最低25%所得稅；與此同時，聯邦眾院共和黨人成立專責小組研究解決方案，以應對TCJA減稅條款在2025年失效的問題。