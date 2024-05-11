社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社會安全局(SSA )9日宣布擴大社會福利新規定，公共援助家庭（public-assistance household）定義將更新並擴大；9月30日起，將有更多人有資格獲得「社安生活補助金」(Supplemental Security Income，SSI)，既有的SSI受益人也可能獲得更多津貼。

SSI目前為逾700萬國人提供每月生活補助金，適用65歲以上老年人、殘疾或盲人、無收入或資源有限的成人和兒童。目前符合資格的聯邦SSI每月補助金額個人最高943元，個人及其配偶最高1415元。

全國殘疾人研究所公共政策主任布朗 (Lydia Brown) 說：「SSI受益人獲得的補助金非常少，少到可能無法充分滿足需求。即將發生的這些變化是朝正確方向邁出的一步」。

SSA擴大公共援助家庭定義新規定，將納入接受SNAP(營養補充協助計畫，又稱食品券)的家庭，以及並非所有成員都接受公共援助的家庭。

未來，公共援助家庭將定義為SSI申請人或受益人，以及至少有另一家庭成員接受一種或多種形式收入補助金的家庭。

社會安全局長歐麥利 (Martin O’Malley) 聲明表示，「透過簡化政策並納入針對低收入 家庭的SNAP計畫，我們正在消除獲得SSI的關鍵障礙；這些變化將讓我們的計畫更公平」。

為發展障礙和智力障礙人士提供服務的非營利組織The Arc 社會安全醫療保健政策主任米爾本（Darcy Milburn）表示，「公共援助家庭定義很久沒更新了，更新定義是很好的政策也是理所當然的改變。」

據社會安全局稱，SNAP是自1980年以來第一個被添加到公共援助家庭定義中的收入補助津貼。

9月30日生效的另外兩項規則還包括：擴大SSI「租金 補貼政策」，讓SSI受益人資格不致因取得廉價租賃率等租屋援助而受到太大影響。該政策之前已在七個州實施，未來將全國適用。