100美元能買多少東西？5年減少三分之一

受到通膨影響，百元美鈔的購買力在五年內已減少了近三分之一。（美聯社）

過去五年來，美國民眾手中的百元美鈔購買力竟大減三分之一。全球市場分析公司「NielsenIQ」的2024年消費者展望報告顯示，自2019年以來快速消費品(Fast Moving Consumer Goods，使用壽命較短，消費速度較快)成本已飆升31%，且情況還可能惡化，因為今年的工資成長預計將落後於消費者物價指數(CPI)增幅。

福斯新聞(Fox News)報導，通膨率近年一直高於聯準會(Fed)的2%目標。CPI在2021年1月時僅1.4%，至2022年6月飆升至高點9.1%，到今年3月的最新讀數為3.5%。2021年1月至2024年3月，整體通膨(經季節調整)上揚18.9%，同期所有食品成本上漲21%、住房成本上漲20.5%、能源成本上漲36.9%。

穆迪分析公司首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)計算，與兩年前相比，美國民眾每月平均支付的費用增加了784元，與三年前通膨危機開始前相比增加了1069元。密西根大學最新的消費者信心指數從4月的77.2大幅下跌至本月的67.4。

據NielsenIQ計算，2019年以來數百種雜貨主食的價格上漲50%以上。就連一元低價商品的Dollar Tree也扛不住，宣布將把價格上限提高到7元。

依NielsenIQ的範例，2019年時一百元能買到雞蛋 、燕麥奶、果乾、牛奶、香蕉、紅蘿蔔、奶油、義大利 麵、花生醬、果醬、麵粉、糖、披薩、巧克力、咖啡、麥片、雞豬肉、蘇打餅、吐司、礦泉水、運動飲料、汽水、洋芋片、微波食品、廁紙、洗衣精、洗碗精等滿滿一車。

但以今日價格來算，一百元預算 得刪去香蕉、紅蘿蔔、礦泉水、汽水、蘇打餅、巧克力、燕麥奶、果乾、微波食品。洗衣粉是價格漲幅最大的產品之一，平均漲2.83元至10.66元；被視為通膨指標的雞蛋則漲1.48元至3.84元。