我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

100美元能買多少東西？5年減少三分之一

編譯廖振堯／綜合報導
受到通膨影響，百元美鈔的購買力在五年內已減少了近三分之一。（美聯社）
受到通膨影響，百元美鈔的購買力在五年內已減少了近三分之一。（美聯社）

過去五年來，美國民眾手中的百元美鈔購買力竟大減三分之一。全球市場分析公司「NielsenIQ」的2024年消費者展望報告顯示，自2019年以來快速消費品(Fast Moving Consumer Goods，使用壽命較短，消費速度較快)成本已飆升31%，且情況還可能惡化，因為今年的工資成長預計將落後於消費者物價指數(CPI)增幅。

福斯新聞(Fox News)報導，通膨率近年一直高於聯準會(Fed)的2%目標。CPI在2021年1月時僅1.4%，至2022年6月飆升至高點9.1%，到今年3月的最新讀數為3.5%。2021年1月至2024年3月，整體通膨(經季節調整)上揚18.9%，同期所有食品成本上漲21%、住房成本上漲20.5%、能源成本上漲36.9%。

穆迪分析公司首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)計算，與兩年前相比，美國民眾每月平均支付的費用增加了784元，與三年前通膨危機開始前相比增加了1069元。密西根大學最新的消費者信心指數從4月的77.2大幅下跌至本月的67.4。

據NielsenIQ計算，2019年以來數百種雜貨主食的價格上漲50%以上。就連一元低價商品的Dollar Tree也扛不住，宣布將把價格上限提高到7元。

依NielsenIQ的範例，2019年時一百元能買到雞蛋、燕麥奶、果乾、牛奶、香蕉、紅蘿蔔、奶油、義大利麵、花生醬、果醬、麵粉、糖、披薩、巧克力、咖啡、麥片、雞豬肉、蘇打餅、吐司、礦泉水、運動飲料、汽水、洋芋片、微波食品、廁紙、洗衣精、洗碗精等滿滿一車。

但以今日價格來算，一百元預算得刪去香蕉、紅蘿蔔、礦泉水、汽水、蘇打餅、巧克力、燕麥奶、果乾、微波食品。洗衣粉是價格漲幅最大的產品之一，平均漲2.83元至10.66元；被視為通膨指標的雞蛋則漲1.48元至3.84元。

雞蛋 義大利 預算

上一則

拜登擬徵「富豪稅」中產家庭不增稅

下一則

太陽磁暴抵地球 美國多地看見極光

延伸閱讀

「禁止蕉綠」 中國青年流行辦公室種香蕉

「禁止蕉綠」 中國青年流行辦公室種香蕉
華爾街這波漲勢真的嗎？下周CPI可能激發美股4種反應

華爾街這波漲勢真的嗎？下周CPI可能激發美股4種反應
台灣通貨膨脹壓力 暫時獲紓解

台灣通貨膨脹壓力 暫時獲紓解
台經院上修今年CPI至2.13% 突破通膨警戒線

台經院上修今年CPI至2.13% 突破通膨警戒線

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報