5月17日最後期限 94萬納稅人 別忘領10億元退稅

國稅局提醒，還有94萬人未申請退稅，申請時間至本月17日截止。（路透）

國稅局 (IRS)指出，2020報稅 年度有10億多元退稅 未領，近94萬名納稅人累計逾10億元的退稅，5月17日最後領取期限過後便將充公交，收歸財政部國庫所有。

由於疫情期間許多規定改變，某些納稅人能夠領取的退稅變多。然而，受到疫情影響，許多民眾把申報聯邦所得稅的優先順序往後挪。

國稅局發言人桑福特(Clay Sanford)說，很可能很多人錯過領取退稅，特別是習慣領取退稅的民眾。

國稅局估計，2020報稅年度迄今未領退稅有10億多元，近94萬名納稅人未領退稅，5月17日就是最後領取期限。

通常退稅領取有3年期限，但2020報稅年度的報稅截止日期從歷年的4月延到2021年5月17日，退稅領取的3年期限則是2024年5月17日。

桑福特表示，民眾如果要知道自己有沒有退稅可拿，必須完成2020報稅年度聯邦所得稅申報。

國稅局指出，某些民眾在2020年時只以兼差形式工作，或者賺取收入並未達到報稅門檻，但符合資格的民眾還是可以拿到可退還稅額抵減(refundable tax credit)、雇主從薪水支票預扣的聯邦所得稅或者納稅人自行繳交的預估稅(estimated tax payments)。

報稅專員摩爾(Duke Alexander Moore)舉例說，大學生如果被父母申報撫養，自己則有領取W2表格的打工工作，可能有機會拿到退稅。

根據國稅局統計，納稅人今年平均拿到退稅為2852元，比去年增加75元。

消費者財務顧問艾爾維(Courtney Alev)指出，退稅通常是納稅人一年當中收到金額最大筆的意外之財(windfall)；許多民眾拿到退稅之後大方消費，平均每4名納稅人就有1人把退稅當成「免費送錢」(free money)，會花在平常捨不得的消費項目。

艾爾維說，可以理解民眾的心態，但納稅人領到退稅的最佳使用之道是視為增進財務目標的機會。