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警方鎮壓抗議拆營地 賓大、MIT數十人被捕

記者胡玉立／綜合報導
支持巴勒斯坦的賓大學生堅持不退，10日遭警方逮捕。（美聯社）
支持巴勒斯坦的賓大學生堅持不退，10日遭警方逮捕。（美聯社）

賓州大學和麻省理工學院（MIT）校園的加薩抗議營地，10日清晨遭警方拆除，數十名親巴勒斯坦活動人士被捕；這些「黎明突襲」行動，是校方和地方當局為結束全國大學校園類似示威活動採取的最新鎮壓行動。

賓州大學的學生報紙報導，費城警察身著防暴裝備，將記者趕出賓州大學營地，然後拆毀帳篷，並將抗議者物品丟進垃圾車。賓州大學公共安全部門稱，有33人被捕。

波士頓附近的麻省理工學院同時上演類似場景，學生記者報導，防暴警察至少逮捕10名學生抗議者，警方拆除了營地並丟棄了他們的財產。

許多大學領導人稱這些抗議營地存在安全隱患，試圖在5月畢業典禮之前結束這些抗議活動；因為畢業典禮吸引大量外部遊客來到校園。

根據哈佛大學巴勒斯坦團結委員會（Palestine Solidarity Committee）在Instagram發布的消息，校方10日開始對那些在麻州劍橋校區紮營的學生施予停學處分。

哈佛大學發言人10日聲明表示，「對抗議者進行非自願離校的紀律程序和行政移交工作仍在進行中。」校方沒有具體說明被停學的學生人數。

麻省理工學院校長科恩布魯斯 (Sally Kornbluth) 表示，10日平和被捕的10人已交給警方處理。她聲明說：「事情並未朝任何人都可稱為和平的方向發展，社區付出的成本和遭受的破壞，讓情況難以為繼。」

賓州大學代理校長詹姆森(J. Larry Jameson) 本周稍早也表示，「營地存在一天，校園就愈來愈不安全。」

根據非營利新聞社The Appeal報導，自4月18日哥倫比亞大學抗議活動遭到首次大規模逮捕後，至少有2600名示威者在全美39個州和華盛頓特區總計上百場抗議活動中遭到拘捕。

其他國家也出現類似的校園抗議活動。加拿大西部城市卡加利警方9日使用「非致命彈藥」驅散卡加利大學營地的抗議者，逮捕人數仍待公布。

賓州 巴勒斯坦 哈佛大學

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