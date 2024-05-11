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拜登政府強烈聲明：以在加薩用美武器 恐違國際人道法

編譯盧炯燊／綜合報導
美國雖然停供以色列炸彈，但根據美以協議，以色列仍將獲得美國數十億元的武器。（路透）
美國雖然停供以色列炸彈，但根據美以協議，以色列仍將獲得美國數十億元的武器。（路透）

拜登政府10日罕見的指以色列加薩使用美國提供的武器時，可能違反國際人道法。這是拜登政府迄今所發出的最強烈聲明。

白宮公布了給國會報告的摘要內容，指出有「合理」證據得出結論，就是以色列在加薩戰爭中違反了國際人道法。但又說在戰時情況下，無法具體確定以軍在哪個空襲行動違反國際人道法。

報告指出，雖然美國官員無法收集到所有有關具體打擊的信息，但「鑑於以色列非常依賴美國製造的防衛物資，因此可以合理地評估以色列安全部隊自10月7日以來，在某些情況下以不符合國際人道法或減輕平民傷害的最佳做法，來使用這些防衛物資。」

報告說，以色列軍方擁有盡量減少平民傷亡的經驗、技術及專業知識，但「實際是有大量平民傷亡，引發了對以軍是否有效使用這些防衛物資的重大疑問。」

以色列過去7個月來在加薩的攻擊行動，已奪去3萬5000名巴勒斯坦人的性命，絕大部分是婦女兒童，引起了國會民主黨人的反彈，迫使總統拜登作出評估。

值得注的是，由於報告沒法具體說明違反國際人道法的空襲行動，也讓拜登政府仍有餘地可以繼續供應武器給以色列。

另一方面，拜登政府雖然暫停提供一批炸彈給以色列，期望阻止以軍攻擊加薩南部城市拉法(Rafah)，避造成大量平民死亡。但是國會有人指出，暫停付運的武器價值僅僅數千萬元，而價值高達數十億元的武器，美國已為以色列準備妥當，隨時付運。

參議院外交關係委員會共和黨領袖里施(Jim Risch)說，有不少軍事裝備即將付運給以色列，包括聯合直接攻擊彈藥(JDAMS)，它可將本來無控的傳統航空炸彈變成精確制導武器，其他還包括坦克砲彈、迫擊砲和裝甲戰術車等。

眾議院外交事務委員會民主黨領袖米克斯(Gregory Meeks)也指出，根據現時價值180 億元的武器轉讓計畫，就有數十架F15戰機等候付運。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)承認，以色列仍然獲得自衛所需的武器，「他(拜登)繼續向以色列提供所需要的(軍事)能力。」

以色列 拜登 加薩

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