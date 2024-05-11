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鎖定「新3樣」美擬課徵中國電動車4倍關稅

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府可能對中國進口的電動車加徵四倍的關稅。圖為小米電動車。（美聯社）
拜登政府可能對中國進口的電動車加徵四倍的關稅。圖為小米電動車。（美聯社）

彭博新聞10日報導，拜登總統最快將於下周針對包括電動車在內的中國產業祭出關稅。消息人士指出，拜登對中國開徵關稅的目標僅鎖定戰略產業(strategic sectors)，有別於前總統川普對所有中國商品全面加徵關稅的提議。華爾街日報則引述知情人士指出，中國電動車的關稅將增為現在的4倍。

中國外交部：美國錯上加錯

華爾街日報報導，拜登政府對來自中國的關鍵礦物、太陽能產品及電池都將調高關稅。白宮發言人並不願針對報導發表評論。中國外交部則說，美國不糾正錯誤還要進一步增加關稅是「錯上加錯」。

川普任內於2018年根據美國貿易法「301條款」(Section 301)做出關稅檢討，川普對規模3000億中國進口商品徵收關稅，如今拜登政府決策是美方檢討之後的最終結果。兩名知情人士說，美國將針對重要產業加碼祭出新關稅，包括電動車(EVs)、電池以及太陽能產品等「新三樣」，現行中國進口關稅則大致維持不變；拜登政府預計下周二做出宣布。

美國打算針對中國的競爭性產業包括：電動車、電池、太陽能產品加徵新關稅。圖為中國生...
美國打算針對中國的競爭性產業包括：電動車、電池、太陽能產品加徵新關稅。圖為中國生產的電池。（路透）

彭博報導分析，雖然決策可能延後，但拜登動作透露了美國在與中國的經濟競爭裡，做出了迄今的最大動作。拜登上個月表示擬對中國進口鋼鐵、鋁製品調高關稅，並對中國造船產業啟動最新一波調查。

拜登政府開徵關稅對於中國企業的立即影響可能不大，中國電動車製造廠早就已經基於關稅考量明顯避開美國市場；中國太陽能產業為避免貿易障礙，絕大多數對美國出口透過第三國完成，美國企業則希望拜登政府同樣調高關稅。

中國電動車關稅 調高到100%

消息人士說，中國電動車關稅將從25%調高到100%，其他所有進口到美國的汽車關稅再加2.5%。美國目前訂定的25%關稅基本上已有效防止售價比西方國家車輛更便宜的中國電動車進入美國市場。不過拜登政府官員、汽車業者以及某些國會議員擔心，中國製造業規模龐大並不是25%關稅足以抵擋。

拜登經濟幕僚多年來對於是否調整川普任內關稅始終意見分歧，貿易主管官員希望進一步調高關稅，但財政部長葉倫(Janet Yellen)等則主張降低消費商品關稅，只要鎖定戰略產業祭出關稅即可。然而，中國擴大乾淨能源產品的出口讓華府感到憂心。

關稅 拜登 電動車

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