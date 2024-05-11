美對中「新三樣」加徵關稅打擊不大？ 彭博：真正威脅在後頭

美國並非中國電動車的主力市場，中國汽車也已被美國徵收27.5%關稅。圖為2022年巴黎車展巴黎國際車展上，人們在比亞迪電動車展區參觀。(新華社)

隨著總統大選將近，拜登總統與前總川普都採取對中強硬態度；知情人士透露政府高層最快下周就會宣布針對中國「新三樣」綠能 產品加徵關稅 。針對中國經濟復甦的核心產業徵稅，似乎是一步大膽的打擊，但彭博社指出，事實上這些限制措施幾乎不會削弱中國的經濟成長，威脅在於其他國家可能跟進。

據報導，中國綠能「新三樣」包括電動車 、太陽能和電池產業，雖是擺脫經濟低迷的核心，但它們並不依賴美國消費者，或者早已被限制，其中太陽能板或許最能反映拜登此舉恐怕成效不彰的原因。由於現有關稅，太陽能板很少直接從中國出口到美國，大部分都透過東南亞轉口；即使去年調查已確認一些製造商透過第三地進口規避關稅、美國太陽能板製造商也提出申訴，但迄今政府並未採取任何行動阻止。

電動車方面也不會受太大影響，中國汽車已被徵收27.5%關稅，美國並非其主力市場。唯一可能造成打擊的是電動車電池，因美國企業難以滿足需求，現在依然仰賴中國進口；然而2022年通過的「降通膨法」(Inflation Reduction Act)部分條款早已欲減少中國電池占比，意味著這類貿易本來就可能逐漸減少。

此外，美中之間的直接貿易在過去五年萎縮。中國2023年出口額中只有約15%直接銷往美國，是中國20多年前加入世界貿易組織(WTO)以來的最低水準；美國2023年出口額則僅約7%流向中國，比疫情期間的近10%還低。

現在大部分貿易都經過其他國家，使美國政府更難針對中國企業的產品徵收關稅，特別是只出口零件、在東南亞國家組裝的產品，若美國鐵了心阻止，恐惡化與這些國家的關係。

新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝(Dylan Loh)說，加徵關稅真正的威脅在於，它為中國真正仰賴的市場開創了先例，像歐盟也可能採取類似措施，「因為顯然他們也非常認真地考慮這個問題」。