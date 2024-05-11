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與天津大學合作敏感科技 眾院委員會要喬治亞理工學院說明

編譯中心／綜合10日電
喬治亞理工學院是領先的研究型大學，但該學院與中國天津大學在敏感技術上的合作引起國安憂慮。圖為喬治亞理工學院與輝達合作推出的第一台供學生使用的人工智慧超級電腦。(取自喬治亞理工學院網站)
喬治亞理工學院是領先的研究型大學，但該學院與中國天津大學在敏感技術上的合作引起國安憂慮。圖為喬治亞理工學院與輝達合作推出的第一台供學生使用的人工智慧超級電腦。(取自喬治亞理工學院網站)

聯邦眾院「中國問題特別委員會」主席10日致函喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)，要求說明其與中國天津大學在敏感科技上合作細節。天津大學被認為與中國軍方有關，商務部已將它列入出口限制名單。

路透報導，眾院「中國問題特別委員會」新任主席莫萊納爾(John Moolenaar)致函喬治亞理工學院院長卡布瑞拉(Angel Cabrera)表示，儘管有文件證明天津大學與中國人民解放軍互有往來，喬治亞理工學院仍與天津大學在尖端技術上合作。

喬治亞理工學院是領先的研究型大學，領導上述計畫的科學家辯護說，所有研究成果都是公開，並已通過廣泛的法律審查。這項計畫只有一小部分資金來自五角大廈大力贊助的喬治亞技術研究中心(GTRI)。

莫萊納爾指出，天津大學及其眾多附屬機構已於2020年被列入商務部的出口限制名單，原因是其行為違反美國國家安全，包括盜竊商業機密和促進中國軍事發展的研究合作。

莫萊納爾表示：「在實體清單的禁令下，喬治亞理工學院現在被禁止向天津大學輸出敏感技術，但它已與天津大學，以及另外至少一家與解放軍有關聯的實體合作開發敏感技術。」

信中表示，這個天津研究中心屬於一家中國公司，其子公司是解放軍的供應商。

喬治亞理工學院1月新聞稿指出，學校位於亞特蘭大的研究中心與「天津奈米顆粒與奈米系統國際研究中心」，已經製作出世界上第一個由奈米材料石墨烯製成的可運作半導體，據稱此一突破可能會導致電子領域的「典範轉移」並提升運算速度。

喬治亞理工學院的一位發言人表示歡迎國會調查，但喬治亞技術研究中心(GTRI)與天津大學並沒有合作、研究夥伴關係，也沒有提供任何資金。」

莫萊納爾表示，喬治亞理工學院與天津大學合作，讓人質疑實體清單的限制是否被遵守，他要求卡布瑞拉徹底揭露雙方所有的合作計畫。

這封信是共和黨籍的莫萊納爾作為兩黨委員會主席採取的首批行動之一，他在前眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)離開國會後，自4月起接任「中國問題特別委員會」主席，不過委員會裡的民主黨議員均未簽署此信。

解放軍 眾院 商務部

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