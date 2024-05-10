中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客 陳小姐接受福斯(Fox)專訪，透露中國宗教不自由，付費5萬元偷渡來美，過程艱辛又危險，先後飛往泰國、土耳其，再從墨西哥徒步進加州 ，輾轉抵達紐約市。

這位來自中國的23歲陳小姐透過移民 律師及口譯，接受福斯紐約5台(FOX 5 NY)主播史黛芬妮‧貝爾提尼(Stephanie Bertini)採訪，說明偷渡來美的過程，而她用iPhone記錄下這段她毅然拋下且不留戀的過往。

移民律師古奇(Edward Cuccia)在曼哈頓華埠開業數十年，他說近年來自中國的移民案件增加，「許多中產階級在經濟和宗教方面遭受打壓」。

陳小姐透過口譯告訴史黛芬妮，她在中國無法當基督教徒，成為她遠走高飛的原因。她說：「我的家人和國家都不同意我作基督徒。」

隸屬聯邦政府的美國國際宗教自由委員會(US Commission on International Religious Freedom)指出，「中國的宗教自由環境持續惡化。」

丕優研究中心(Pew Research Center)去年表示，「中國憲法表明公民享有宗教信仰自由，但當局密切管制宗教活動。」

智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)也發現中國無證客人數激增，該研究所的美國移民政策計畫副主任葛拉特(Julia Gelatt)表示，「中國有多推力，人們對新冠肺炎疫情期間的嚴格封鎖感到疲乏，經濟在疫後出現許多挑戰，失業率高，許多人受夠了極權中國政府治下的生活。」

葛拉特表示，網路和社群媒體影片都能找到如何移民來美的資料。

陳小姐表示，「教會兄弟姐妹贊助我5萬元偷渡來美，他們都支持我來。」

聯邦海關與邊境保護局(CBP)數據顯示，從南部邊境入境美國的中國人數激增；2021財年僅450人，2022年2176人，2023年2萬4314人，今年則已累計2萬4376人。

陳小姐表示，她從中國飛往泰國和土耳其，並從墨西哥提璜納(Tijuana)走進加州，同行的有12名中國移民。

陳小姐接著回答史黛芬妮的提問，說「人口販運集團幫她買票，讓她從加州前往紐約」。

柏魯克紐約市立大學(Baruch College)人類學教授葛斯特(Ken Guest)專精美墨邊境移民議題，他說：「每個月都有數百甚至數千名中國無證客來到紐約市」，「中國無證客可接觸當地的經濟、社會結構，因而不會列入庇護所的統計數據」。