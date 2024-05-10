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親川智庫：川普第2任期 恐禁中國公民在政府50哩內買房

編譯廖振堯／綜合報導
川普如果再當選總統，將對中國公民在美國購買房地產祭出更為嚴格的限制。圖為佛州一處待售物產。（路透）
川普如果再當選總統，將對中國公民在美國購買房地產祭出更為嚴格的限制。圖為佛州一處待售物產。（路透）

保守派智庫美國優先政策研究所(America First Policy Institute)推出新政策手冊，試圖為川普第二任期政策奠定基礎，旨在闡明「美國優先」的國安議程，也指出川普2016年當選時政權過渡準備不足。手冊內談到烏克蘭軍援、中國威脅等可能政策方針，呼籲實施禁止中國公民在距離政府大樓50哩範圍內購房置產、中國學生簽證限制等措施。

美聯社報導，該智庫認為美國當前的國安政策走向失敗，外交機構以犧牲美國國家利益為代價，採取干預主義和全球主義方針。如烏俄戰爭，該手冊指出美國未來的軍援應以烏克蘭參與俄羅斯和談為條件。它預測烏軍遲早敗退，建議美國不應「向最終難以獲勝的僵局提供武器」。但一旦和平協議達成，美國會提供武器給烏克蘭以威懾俄羅斯。

此外，中國渴望取代美國成為世界頭號強國，為最迫切的國安威脅。它提出一項鷹派政策，目標是切斷中國政府與美國民眾的生活，包括拒絕中企進入美國市場、更嚴格篩檢中資持有的網路和科技公司、禁止中國公民購置任何政府大樓50哩範圍內房產，亦呼籲實施在美中國學生簽證限制、以保護個資為由禁止TikTok和其他中國應用程式；不過川普此前公開反對強制出售TikTok的法案。

美國優先政策研究所與傳統基金會(Heritage Foundation)皆公布類似的政策手冊，但都強調他們獨立於川普的競選活動；川普團隊一再試圖與外部團體保持距離，並堅稱川普支持的政策將由他親口闡述。

不過該手冊編輯、川普時期國家安全會議(National Security Council)幕僚長弗萊茨(Fred Fleitz)表示，他和曾任川普國安顧問的退休中將柯羅格(Keith Kellogg)一直與川普保持聯繫，徵求他的回饋並詳細討論烏克蘭等話題，認為手冊內容就是川普的大方向，不過也強調「不是為他發言，但認為他會同意」。

川普 烏克蘭 學生簽證

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