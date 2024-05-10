報告：預約申請庇護App保護個資不力

報告指出，移民入境美國前使用的預約申請應用程式(App )對於庇護 申請人的個資保護不力，而且透過手機註冊預約，對於無力購置數位裝置費用的移民來說更是一筆額外負擔。

來自委內瑞拉的卡斯提歐(Alessandra Castillo)與家人必須使用「CBP One」App向美墨邊境的海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)預約申請庇護，她跟家人已經花了15天進行預約，「我們不知道他們會如何使用我們的資料，但這是唯一能合法進入這個國家的方法。」

自2023年起，數以萬計的移民庇護申請人必須使用行動App登記個人旅程或與移民官員安排面試，人權組織憂心這種所謂新型「數位邊界」違反移民與庇護申請人的數位權利，因為政府機構保障敏感資料過於輕率並提高對於弱勢族群的監控。

「國際特赦組織」(Amnesty International)代表卡普倫(Mary Kapron)說，「當在應用程式登記時，你必須接受隱私(通知)選項才能繼續，許多人不明白這是什麼，但無論如何都必須接受，唯有如此才能繼續登記。」該組織並表示，CBP One未能提供有關尋求庇護人上傳到該App的照片是否與其他政府機構共用的資訊，而且其臉部辨識功能可能造成部分種族、民族與國籍尋求庇護人遭大規模監視與歧視。CBP最新數據指出，2023年1月起已有超過54多萬人透過該App預約。

除此之外，由於App每日僅核准1450人預約，造成庇護申請人必須每天花時間上網申請。卡斯提歐等人為了成功預約，還必須瀏覽社群媒體吸取他人成功的經驗，過程中使用WiFi網路，還要想辦法讓手機充滿電，伴隨CBP One衍生出的網路詐騙與假資訊更是惱人陷阱。

除此之外，人權觀察(Human Rights Watch)公布報告指出，CBP One僅支援英語、西班牙語及海地克里奧爾語，而且部分尋求庇護人無力負擔或被搶而沒有手機，有些裝置的記憶體空間不足而無法安裝該應用程式。

另外，哥倫比亞政府去年推出的Tránsito Seguro(安全運輸)App同樣也有資安疑慮漏洞，截至目前該App已有8萬人登記使用。位於智利的「Derechos Digitale」(數位權利)機構代表卡馬喬(Lucía Camacho)就說，「哥倫比亞政府連最基本的資料隱私保證都無法提供，該App的資料未加密，根本不安全。」