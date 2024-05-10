封城打擊、經濟疲弱…疫後中國走線客大增

美國去年在邊境逮捕了3.7萬名非法入境的中國公民，其中不乏衣著整潔的走線客。（記者趙健／攝影）

前總統川普上個月接受訪問時說，從南部邊境進入美國的中國籍走線 客「可能正在組織軍隊」。川普發言內容與極右派人士論述相同，某些右翼名嘴聲稱，愈來愈多中國無證客以及中國籍申請庇護 者，其實都是經過預先計畫的「役齡男子」(military-aged men)或間諜滲透行動。

「外交政策」(Foreign Policy)期刊副主編帕米爾(James Palmer)撰文指出，這些說法是製造公眾恐懼的危言聳聽(fearmongering)，諜報活動需要有接觸管道，中國籍畢業生或科技界員工可以獲得管道，但尋求庇護者卻沒有。而且來自世界各地的無證移民通常以年輕男子居多，特別是要通過哥倫比亞與巴拿馬之間環境險惡的「達連隘口」(Darien Gap)。

帕米爾指出，穿越「達連隘口」的中國走線客的人數增加，正是政策微小改變可能帶來龐大影響的最佳實例。去年累計有3萬7000名中國籍人士在美墨邊境遭到拘留，大約等同北京一座大型住宅社區的居民人數。其他國家無證客常常躲避查緝，但數據顯示絕大多數中國走線客一抵達美國就明確提出庇護申請，立即向主管機關自首，從2022年以來人數成長幾乎有10倍。

疫情 期間中國移民人數增加，2010年代平均每年外移人口約19萬，但2021年、2022年增加至31萬人。疫情之後美國經濟強勁復甦，讓美國對部分中國移民變得特別有吸引力，特別是低薪勞工。中國經濟復甦軟弱，加上封城帶來打擊，讓某些邊緣人索性鋌而走險邁向「達連隘口」，例如曾經生意不錯的小型企業負責人。就連大學畢業生也來到美墨邊境，因為在故鄉發展機會有限。

帕米爾表示，與華裔義工談話發現，許多走線客是來自農村的第一代大學畢業生。他指出，走線客增加同時反映政治變化，疫情之後中國公民較難取得美國商務或觀光簽證，但申請庇護獲准機率有55%。