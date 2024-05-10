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消費者買自有品牌、搶低價品抗通膨 買菜重回貨比三家

編譯周靜芝／綜合報導
消費者為了省錢，會在不同的商店比價，圖為洛杉磯一名女子正在超市選購。(路透)
消費者為了省錢，會在不同的商店比價，圖為洛杉磯一名女子正在超市選購。(路透)

通膨嚴重為了省錢，美國人在採購食品時，開始前往不同的商店比價，讓人回想起超市出現以前的年代。

華爾街日報(WSJ)報導，數據分析公司Numerator指出，2023年3月至2024年2月期間，消費者平均從20.7家不同零售商處購買食品雜貨，比2019年與2020年同期增長23%。零售業分析師表示，除了光顧更多商店，精打細算的購物者還會跑到更便宜的地區，並勤於研究獎勵忠誠計畫與促銷活動。

從居住的房屋到送孩子去的托兒所，生活中百物齊漲，而「尋寶」式的採購方式正是消費者行為轉變的最新例證。現在，食品雜貨在家庭預算中所占的比率達到30年來的最高點，愈來愈多的購物者驅車到處尋找優惠。

佛州坦帕市(Tampa)的奧格瑞(Lorin Augeri)，每星期天都會坐在廚房餐桌前，拿著筆和筆記本，認真計畫一家四口未來一周的膳食，並決定好去哪裡購買每種食材；有些是某些賣場銷售的自有品牌，有些則是大量的低價商品，或是在當周的某一天有折扣優惠。

想把每周的買菜支出控制在250元內，就需在好市多 (Costco)、目標百貨(Target)、大眾超市(Publix)、Sprouts等不同地方採購。現年35歲、從事旅遊業的奧格瑞說，她還有其他想做的事也得花錢，現在需專注在生活必需品上節省開支。

消費者研究人員與零售業分析師表示，勞工部的數據顯示，食品雜貨價格在三年內上漲了21%，助長了多處採購的趨勢。企管顧問公司AlixPartners指出，總體而言，消費者的採購次數比去年增加8%，但在每一地點所購買的商品數量卻減少了。

行銷公司Advantage Solutions在去年秋天對8017名美國消費者所作的調查指出，約有三分之二受訪者表示，現在購物時非常仰賴店家的優惠券，而在2021年僅33%的人表示會使用優惠券。

零售業 勞工部 目標百貨

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