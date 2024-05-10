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馬斯克Neuralink首例病患 晶片出問題 腦部數據減少

編譯徐薏茹／綜合9日電
億萬富豪馬斯克旗下的神經科學新創公司「Neuralink」8日透露，首位植入該公司大腦晶片的人類患者，因晶片導線脫落，獲取的數據量下降。(路透)
億萬富豪馬斯克旗下的神經科學新創公司「Neuralink」8日透露，首位植入該公司大腦晶片的人類患者，因晶片導線脫落，獲取的數據量下降。(路透)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下神經科學新創公司「Neuralink」8日發布一篇部落格貼文，說明首位植入該公司大腦晶片的人類患者阿爾博(Noland Arbaugh)遇到一些問題，阿爾博的大腦晶片出現導線脫落的情況，從他大腦獲取的數據量因此下降，Neuralink並未公開原因。

根據知情人士的消息，Neuralink認為氣腦 (pneumocephalus)可能是導致線脫落的原因之一，即空氣在手術後殘存在阿爾博的腦內，不過這一問題似乎未對阿爾博的安全構成威脅。

即便如此，一些人還是提到移除阿爾博腦內植入物的可能性。

Neuralink的部落格文章指出，脫落的線導致每秒傳送的bit數(bps)下降，bps是衡量阿爾博憑意念控制電腦游標能力的速度和準確性的方法，對此Neuralink已經做出調整，包括修改演算法，以提升bps。

即便植入物的性能降低，Neuralink仍能成功現場展示阿爾博如何下棋，這對於腦機介面(brain-computer interface)技術的能力是一次大飛躍。

日前阿爾博還在X平台直播他使用大腦晶片瀏覽電腦螢幕和玩遊戲的過程。

知情人士透露，Neuralink公司內部人員原本就預計首次在人類患者身上進行測試時會遇到挑戰，但他們仍持樂觀態度，認為問題能夠解決，讓未來的植入物可以獲取更多數據，為患者提供更好的功能；Neuralink已經在豬、羊、猴子等動物身上試驗，但阿爾博是首位植入N1大腦晶片的人類。

消息指出，Neuralink已經告知食品及藥物管理局(FDA)，該公司相信已經修復阿爾博大腦晶片遇到的問題，消息人士指出，Neuralink希望接下來幾個月待阿爾博的安全審查完成後，再為兩名患者植入晶片。

FDA未立即回應置評請求；FDA批准了阿爾博的植入手術，並審查了Neuralink和類似新創公司的植入計畫。

Neuralink的目標是今年為十人植入該公司的裝置。

晶片 FDA 馬斯克

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