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48元外送費 21元是加收… 限制「垃圾收費」 多州立法

編譯徐薏茹／綜合9日電
拜登政府致力打擊一些「垃圾收費」，包括信用卡手續費、門票額外收費等。（美聯社）
拜登政府致力打擊一些「垃圾收費」，包括信用卡手續費、門票額外收費等。（美聯社）

零售分析師指出，愈來愈多公司分拆商品和服務的費用，如刷信用卡時收取3%刷卡費或增加一點額外的油錢，結果無論是餐廳菜單或是航班預訂網站上，顯示的價格通常都不是最終需要支付的金額，總會有意外費用塞進帳單。

華爾街日報報導，商家表示，必須收取費用以負擔成本，並向客戶展示他們的金錢去向，但零售分析師和聯邦消費者金融保護局(CFPB)等機構指出，二次收費會降低消費者貨比三家的能力。

垃圾收費 每年高達900多億

CFPB數據顯示，額外費用導致消費者整體支付更多費用，因為商家可以收取比市場允許的標價更高的費用。

信用卡、外送、門票…都有

這種收費策略如此普遍，連總統拜登都將打擊額外收費作為他的施政優先事項之一，拜登政府估計，美國人每年要支付900多億的「垃圾收費」(junk fees)，包括信用卡、食物外送、銀行透支額、活動門票等。

國會去年4月提出一項法案，以「限制和消除對消費者收取過多的、隱藏的和不必要的費用」，紐約州和伊利諾州參議會最近也通過類似的措施；加州也將餐廳列入其現有隱藏費用禁令所涵蓋的行業名單。

外賣收取的費用常有溢價情形，國會及各州開始有立法行動要求規範。（歐新社）
外賣收取的費用常有溢價情形，國會及各州開始有立法行動要求規範。（歐新社）
外賣收取的費用常有溢價情形，國會及各州開始有立法行動要求規範。（美聯社）
外賣收取的費用常有溢價情形，國會及各州開始有立法行動要求規範。（美聯社）

稅金、額外費用和小費一大堆

紐約布魯克林的活動策劃人費爾巴羅勒(James Fairbrother)表示，現在的食物外送費用相當高，「費用最終相當於實際訂單金額的一半，貴到有時讓我取消訂單」，他以最近一次點的義大利餐廳外送為例，48元的食物外送訂單中有21元是稅金、額外費用和小費。

他還減少參與的演唱會場次，從一年參加十幾場減少到兩、三場，部分是因為覺得舉辦方收取的費用太隨意。

美國餐飲協會(National Restaurant Association)報告，2023年，16%的餐廳在顧客的訂單上增加某種附加費用，高於2022年的15%。

2022年餐飲集團Triple T Hospitality在旗下東北部連鎖餐廳推出3%現金折扣時，該公司並未想到會引起如此多的顧客反彈。財務長狄亞茲(Christopher Dietz)表示：「我們覺得這是一個機會，可以說『是的，我們的成本上漲了，但仍有辦法不影響你們』。」然而顧客並不這麼認為。

狄亞茲說，客戶不是為了多付一點錢感到不安，而是為如何多付一點錢而不安。

拜登 信用卡 義大利

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