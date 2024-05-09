挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

東西兩岸被視為最偏左公校學區的負責人8日在眾院教育與勞動力委員會的聽證上答覆質詢。(美聯社)

東西兩岸被視為最偏左公校學區的負責人8日在眾院教育與勞動力委員會的聽證會上表示，盡力妥善處理校園內的反猶歧視問題。圖為紐約市教育總監班克斯、蒙哥馬利郡公校教委會主席斯里夫特等在聽證上答覆質詢。(美聯社)

由共和黨領導的眾院教育與勞動力委員會8日將注意力轉向全國政治最偏左的三個公立學區 —紐約市 、加州柏克萊和馬里蘭州蒙哥馬利郡；在火藥味十足的兩小時聽證中，共和黨人指責學區領袖對校內反猶太 主義「視而不見」，但學區領袖強烈反擊，捍衛學校。

這是去年10月以哈戰爭爆發以來，眾院共和黨人第三次針對各級公私院校的校園出現的親巴勒斯坦示威召開聽證。五個月前的首場調查反猶太主義聽證會，導致哈佛大學和賓州大學校長辭職；但8日聽證會似未引爆類似破壞性時刻。

柏克萊聯合學區總監莫瑟爾(Enikia Ford Morthel)在聽證會中承認，其學區是有些事件發生，但「反猶太主義在柏克萊聯合學區，並未蔓延」。

紐約市教育總監班克斯(David Banks)班克斯在聽證上表示，小組委員會反覆提出敵意提問似想「設下陷阱」而非解決反猶太問題。他說：「我們不能單靠紀律來解決問題，消除無知偏見的真正解藥是教導。」

紐約時報報導，這些學區領袖的回答似乎也沒有像哥倫比亞大學校長莎菲克(Nemat Shafik)4月在國會作證後那樣，在社區激起憤慨；莎菲克那時在聽證中承諾鎮壓抗議暫時安撫了共和黨人，卻加深校園內的不滿。

學區領袖 似乎有備而來

紐時指出，學區領袖似乎有備而來，都想好了應該如何回應那些曾經困擾哈佛和賓州大學校長的問題。自始至終，學區領袖都迅速譴責反猶太主義，並表示已通過紀律措施和新的打擊仇恨教學指南來解決校園反猶太事件。

班克斯表示，紐約市至少已將十幾名人員和學校領導人免職或紀律處分，至少有30名學生休學，報案請警察介入仇恨犯罪調查，並對所有1600名校長進行紀律規範再培訓。

班克斯說，去年10月7日以來，紐約市學校系統紀錄280多起「事件」；雖然學區無法阻止每起事件的發生，但學校領袖正盡力而為。

華府郊外的蒙哥馬利郡公校教委會主席斯里夫特(Karla Silvestre)則表示，教委會致力打擊反猶太主義、仇恨和種族主義，「我們不是每次都做得對，但我們努力改進應對措施」；蒙郡今夏開始，將針對仇恨議題為所有員工加強培訓。