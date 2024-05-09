挺巴學運／「清場」喬治華盛頓大學 警逮捕33人

華府警方8日使用胡椒噴霧清除喬治華盛頓大學的親巴勒斯坦帳篷營地，逮捕33名示威者。(美聯社)

警方8日使用胡椒噴霧清除喬治華盛頓大學(George Washington University)的親巴勒斯坦帳篷營地，逮捕33名示威者；市官員原定出席國會聽證會，說明他們對兩周示威抗議活動的處理方式 ，但後來取消。

眾院監督與問責委員會(House Committee on Oversight and Accountability)在鎮壓行動後取消聽證會，委員會主席和其他共和黨人對警方的行動表示歡迎，眾院議長強生(Mike Johnson)表示：「不應該需要靠著威脅在國會審問華府 市長來維護喬治華盛頓大學猶太學生的安全」。

華府民主黨 籍市長包瑟(Muriel Bowser)表示她和華府警局局長史密斯(Pamela Smith)決定清除營地，因為有跡象表明「抗議活動變得愈來愈不穩定」；警方表示，有跡象顯示示威者「收集臨時武器」，並且正在「包圍」大學建築，可能有意圖占領。

喬治華盛頓大學的巴勒斯坦學生薩利姆(Moataz Salim)有家人在加薩 地區，他表示當局不過是「摧毀了一個充滿愛的美麗社區空間」。

在全國各地和歐洲愈來愈多的校園裡，與以哈戰爭抗議人士的僵持局面加劇緊張關係，一些大學立即制裁，一些容忍示威活動，有些學校開始失去耐心，因擔心校園生活與安全受到干擾而請警察處理。

警方在喬治華盛頓大學的示威活動中逮捕的包括襲擊警察和非法闖入者，他們證實在營地外對試圖衝破警方防線且闖入的示威者使用胡椒噴霧。

兩名民主黨議員和五名曾被逮捕的學生出席記者會，密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)說：「我想要讓所有共和黨人和民主黨人知道，他們無法透過逮捕來擺脫增加的異議。這明顯試圖要壓制行使憲法第一修正案權利的學生。」

密蘇里州聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush)表示：「那些拒絕阻止加薩走廊種族滅絕的人認為他們可以逮捕並殘酷對待此事。」