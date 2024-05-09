挺巴學運／大四家長火大：挺巴、挺以都不該波及畢業典體

5月是全國大學畢業季，但因為校園抗議活動持續，多所大學被迫宣布取消畢業典禮，許多家長相當不滿，認為無論挺巴勒斯坦或挺以色列，都不應該波及正常課業與畢業典禮。

根據紐約時報報導，紐約哥倫比亞大學(Columbia University)6日宣布取消全校畢業典禮，來自亞特蘭大 的麥錢特(Shamsa Merchant)原本計畫全家來紐約市出席女兒哈利克(Fayre Khalique)在哥大 的畢業典禮，不料接連錯過高中、大學兩場畢業典禮，她說：「他們都是新冠疫情下受害的孩子們」。

來自紐約州 白原市(White Plains)的摩斯(Natalie Moss)女兒芬恩(Isabella Fenn)也是哥大應屆畢業生，對於取消畢業典禮一事坦承：「感覺像肚子被揍了一拳。」

報導指出，位於亞特蘭大的愛默蕾大學(Emory University)6日宣布，畢業典禮移至校外舉行；南加大(USC)則於上周宣布在洛杉磯紀念體育館(Los Angeles Memorial Coliseum)舉行的傳統畢業典禮改為慶祝活動。

麻省理工學院(MIT)學生家長代表最近致函校方表達不滿，指責校方放任校園抗議活動持續，簡直是為校園行動受限的學生們「打造有毒環境」，甚至讓學生因「隱藏猶太身份」而飽受壓力並強調：「原本學生們很榮幸就讀MIT，如今不用等到學期結束就被迫逃離校園」。

家長代表之一、來自以色列的紐約州外科醫師利維(Elad Levy)表示，對於19歲的大二女兒而言，今年是「殘酷」一年。

不過也有家長有不同看法，亞伯尼(Albert Yaboni)的女兒參加校園抗議活動，今年將自哥大畢業，他認為校園原本就是表達意見的溫床，抗議活動也是大學生活一部分：「不知是否可以將兩件事分開來看」。

新澤西州心理學家塔斯卡(Lynn Taska)支持校園抗議，對於孩子就讀的波士頓艾默生學院(Emerson College)校方上個月動用警力清除抗議營地，卻未能提供明確訊息表示不滿：「校方不希望有家長介入，我認為任何學校給家長的訊息都不夠透明」。

許多家長認為無論立場如何，只希望能夠與孩子一起慶祝畢業，單親母親哈恰圖里安(Claudette Khachatourian)的女兒即將從紐約大學(N.Y.U.)畢業，仍擔心校方會取消畢業典禮：「若不能參加畢業典禮，將是他們一輩子的遺憾」。