以色列在拉法攻勢 空襲擴大至「地面戰」

以軍對加薩南部大城拉法6日發動掃蕩哈瑪斯的攻勢後，大批居住在附近的巴勒斯坦平民，連日開始撤離逃難，避免被戰火波及。(路透)

最新衛星攝影8日顯示，以色列 在加薩 南部城市拉法(Rafah)的攻勢，已由空襲擴大為地面行動，以軍已在埃及與加薩的過境區活動；巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)表示，雖然談判仍在埃及首都開羅市舉行，希望能讓以國停止7個月長的以哈戰爭，但哈瑪斯已不願再做讓步。

有線電視新聞網(CNN)報導，據其由「行星實驗室」(Planet Labs)取得攝於5到7日的衛星影像顯示，一些拉法市建築物已遭夷平，另有多個地區顯然成為以軍車輛的集結區；此外，一些以國部隊由拉法過境站大門突入拉法市已超過一哩。

這些地面攻勢發動前，以軍先進行一連串空襲，過去24小時完全摧毀幾座建築物；當地一所醫院表示，至少有四人喪生。衛星影像另指出，攻擊仍在進行中，有張圖顯示濃煙仍有一個地點冒出。

由影像可以瞧出，受到攻擊影響，人們在拉法街道上奔跑，有些人手上抱著小孩，而小孩在流血、失去意識，大人抱著他們奔往「科威提」醫院。該醫院表示，拉法市西部塔拉蘇丹區(Tal Al Sultan)在以軍空襲下，至少四人死亡、數十人受傷。

拉法已成為以軍加薩攻勢的焦點；以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)面臨執政聯盟裡極端派的壓力，要在拉法市發動全面戰而摧毀哈瑪斯，但較溫和派則要他以取得「停火換人質」協議為重。

以軍8日持續以坦克及戰機進攻拉法，隱然要發動大規模攻勢；部隊7日由與埃及交界的過境站運動，切斷重大的援助路線，以及疏散傷患的唯一出口。

哈瑪斯設在卡達的政治辦公室成員拉席克(Izzat El-Reshiq)8日聲明表示，哈瑪斯除了6日接受的停火提案以外，不願再做讓步；提案內容包括釋放一些在加薩的以國人質，交換遭拘留在以色列的巴人婦孺。

拉席克表示，以色列對達成協議並不認真，只是用協議當幌子來入侵拉法，占據過境站。