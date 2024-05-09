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白宮證實 美停供援以炸彈 其餘武器計畫待評估

記者顏伶如／綜合報導
五角大廈證實，美國確實自上周起停止運送一批彈藥給以色列，還可能持續，避免造成加薩地區更多平民的傷亡。（美聯社）
五角大廈證實，美國確實自上周起停止運送一批彈藥給以色列，還可能持續，避免造成加薩地區更多平民的傷亡。（美聯社）

拜登政府7日晚間表示，已經停止運送武器給以色列，其中包括不同種類的軍火，例如重量2000磅的炸彈。美國官員同時表示，與以色列之間的其他武器交易則在評估當中。哈瑪斯組織(Hamas)接受停火協議大綱，同意以釋放人質做為停火的交換條件之後，以色列6日晚間對拉法展開攻擊。

美對以做出迄今最明確公開指責

上周即傳出美國停止運送彈藥給以色列，美國官員7日公開證實，加薩戰爭去年10月爆發以來，這是美國對以色列做出迄今最明確的公開指責。白宮證實美國已停止運送炸彈給以色列，其他原訂武器交易計畫則正評估中。華爾街日報分析，美國表態是希望逼迫以色列檢討對於加薩南部城市拉法(Rafah)發動的軍事攻擊。

以色列坦克車進入拉法，7日控制了加薩通往埃及的一處重要邊境出入哨，同一時間停火談判則在開羅進行，談判代表為停火協議與人質釋放而磋商。以色列軍隊掌握邊境入境哨，關閉了外界為巴勒斯坦民眾提供人道援助的關鍵通道，美國則呼籲以色列讓通道得以開放。

以色列持續入侵拉法市，巴勒斯坦難民的人道危機更加嚴峻。（路透）
以色列持續入侵拉法市，巴勒斯坦難民的人道危機更加嚴峻。（路透）

共和黨人士8日批評指出，以色列仍在加薩作戰，白宮竟然停止武器運送。共和黨溫和派的緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)在8日的撥款小組委員會聽證會上對國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)說，衝突不是以色列引起的，以色列有權自我防衛，抵抗由伊朗撐腰的恐怖團體，美國不應企圖對以色列做出瑣碎管理(micromanage)。

奧斯丁：

奧斯丁則說，以色列提交如何保障拉法地區110多萬平民的計畫之後，炸彈運送就會恢復。他說，以色列在拉法不需要使用2000磅炸彈，否則將導致許多「附帶損害」(collateral damage)，較為小型、更加精準的炸彈可能更有效果。

報導指出，國會助理透露，白宮7日做出宣布之前並未知會國會，引起某些國會議員不滿。柯林斯說，國會長期以來一直支持對以色列提供美國出售的武器。

拜登政府先前多次表示，反對以色列對拉法發動地面攻擊，除非提出如何保障在拉法避難的百萬餘民眾人身安全的計畫。不過，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)則說，不管有沒有停火協議，以色列都會進攻拉法， 掃蕩哈瑪斯。

巴勒斯坦當局指出，自從加薩戰爭爆發以來，已有3萬4000多巴勒斯坦人喪生，其中絕大多數是普通百姓。以色列向美國購買武器的經費，主要來自美國每年對以色列提供的十億計數軍事援助，以色列是接受最多美國軍援的國家之一。

以色列 加薩 白宮

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