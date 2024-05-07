非營利組織報告：社安金、紅藍卡經費10年後用罄

最新報告指出，社安金與醫療照顧兩大聯邦社會福利金，未來10年內即將用盡，國會必須盡快採取立法補救行動。圖為伊利諾州的聯邦社安署辦公室。(美聯社)

無黨派組織「美國聯邦預算 問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)6日公布最新報告指出，社安金 與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)經費再過十年都將用罄。華盛頓郵報分析，這份報告讓國會面臨解決國家財務問題的新一波壓力，同一時間聯邦赤字節節高升，美國人口則趨於高齡化。

「美國聯邦預算問責委員會」委員指出，社安金信託基金估計2035年便將用完，紅藍卡預算估計2036年也將用完，屆時某些福利 項目將被迫刪減。

這份報告對於兩大社會福利計畫預算用罄的估計，比某些專家原先評估的狀況略為樂觀。聯邦精算師去年估計兩項計畫預算用完的時間比6日報告的期限更早來臨。報告指出，就業市場欣欣向榮、失業率低，意味著更多勞工為這兩大計畫貢獻稅收，即使領取福利的退休族人數創新高，仍讓計畫獲得經費補充。

然而，委員在報告指出，社安金與紅藍卡稅收的狀況改善恐怕難以持久，對於整體局面的慘淡前景無力回天，國會必須拿出行動，讓兩大計畫財務穩定，才能避免數千萬老年人領取的福利遭到刪減，防止美國跌入債務深淵的命運。

由於11月大選期間到來，某些國會議員說，可能有難得機會能夠在2025年推出大規模會計改革，拜登總統已宣布計畫對全美最有錢的納稅人加稅以充實新的社會安全網，共和黨陣營則希望讓前總統川普任內推出的減稅法案得以延長。

「美國聯邦預算問責委員會」主席麥克吉尼斯(Maya MacGuineas)說，明年將遇到幾個政府財政重大時刻，包括減稅法案時效屆滿、舉債上限需要調高，政府財政狀況可能將持續惡化，「如此一來便出現完美機會，可以真正動手解決幾個重大問題，因為這些問題日漸嚴重，變成再也無法忽視」。

社安金預算問題如何解決，拜登與川普都未說明對策。拜登先前曾說，打算對年收入40萬以上民眾加稅，並把稅收放進社安金信託基金( Social Security Trust Fund)。拜登在國情咨文中強調，堅決反對刪減社會安全網福利。川普一度拋出刪減福利構想，不過立即改變說法。