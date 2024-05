挺巴學運持續數周 哥大取消全校大型畢典 愛默蕾大學改地點

哥倫比亞大學6日宣布取消全校性質的大規模畢業典禮,但各學院仍分別舉行畢典。(美聯社)

全美多所校園的挺巴勒斯坦 示威抗議已經擾亂學校課程及各項活動,其中學生抗議最激烈的哥倫比亞大學6日取消了原定於15日舉辦的大型全校畢業典禮;另一個受抗議活動影響的愛默蕾大學(Emory University)同日也宣布,畢業典禮將從亞特蘭大 校區遷至郊區舉辦。

美聯社報導,哥大官員表示這是與學生討論後做出的決定,原定於主校區南草坪舉行的大部分畢業典禮儀式都將改在哥倫比亞體育校區以北約 5哩處舉行,或各學院自辦小型典禮。主校區南草坪過去數周都是抗議的中心點,學生在該處搭建抗議帳篷,直到上周被警方拆除;這段期間超過200名在草坪露宿或占領學術大樓的挺巴示威者被捕。

愛默蕾大學校長芬維斯(Gregory Fenves)在一封公開信中表示,該校定於13日舉行的畢業典禮將改在亞特蘭大校區東北約20哩處、德盧斯市(Duluth)的GasSouth球館和會議中心舉行。芬維斯寫道:「這個決定並是深思熟慮後做出的,請大家諒解…這是與愛默蕾警局、安全顧問和其他機構密切協商後決定的,每個機構都建議不要在校內舉辦畢業典禮。」

哥倫比亞大學6日宣布取消全校性質的大規模畢業典禮。圖為校方原本為準備畢典貼出的淨空通道公告。(美聯社)

南加大(USC)此前已經取消主要畢業典禮,學生們5日被警察包圍、受到逮捕威脅後,放棄了校園內營地。其他大學則加強安保措施、繼續舉行畢典,但學生依然尋求任何可以發聲的機會,如密西根大學4日畢業典禮數度被口號聲打斷;5日東北大學畢業典禮上有學生揮舞著巴勒斯坦或以色列的小國旗。

許多大學都在界定言論自由與維安之間的模糊地帶,並嘗試威逼利誘等策略,希望抗議分子能拆除營地或轉移到侵入性較低的的校園區域。

哈佛大學代理校長加伯(Alan Garber)便警告學生,參加校內挺巴營地的學生恐「非自願休假」,意味著他們將被禁入校園,還可能失去住宿資格、禁止參加考試。芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)5日則在臉書上發文,承諾如果抗議者轉移示威地點,該校將「免去處分和非法侵入指控」。