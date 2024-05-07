挺巴學運衝擊參院選情 民主黨謹慎以對 共和黨誇大分歧

哥倫比亞大學6日宣布取消全校性質的大規模畢業典禮，但各學院仍分別舉行畢典。（美聯社）

全美各大學因加薩戰爭引爆抗議潮，直接衝擊聯邦參議員 選情。民主黨 今年選舉年必須捍衛其參院微弱多數席位，黨內面對大學抗議立場分歧，但對外大都持謹慎態度，共和黨則趁勢誇大對手分歧現狀。

從紐約哥倫比亞大學到洛杉磯加州大學，許多州的大學校園都搭起示威帳篷，學生反對拜登 總統處理以哈戰爭的示威聲浪以及情勢的快速演變，不僅導致警方在部分學校進行鎮壓和逮捕，影響正常上課和畢業典禮的舉行，也立即攪亂參議員選舉氛圍。

賓州、內華達州、俄亥俄州和密西根州等地的競選言辭交鋒尤其尖銳；加州和佛州共和黨候選人刻意挑起相關議題，批判拜登對以哈戰爭的反應和當前美國校園的混亂場面。

一些共和黨人直接出現在校園紮營處，正在爭取連任的佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）現身於距離白宮不遠的喬治華盛頓大學營地。他在社群媒體發文表示，他是為了聲援猶太學生去那裡，「我們必須盡全力保護他們」。

賓州共和黨參議員參選人麥考密克(David McCormick)則在賓州大學表示，常春藤盟校抗議者「黑白不分」，對猶太學生製造敵對氣氛。他譴責他的民主黨對手參議員凱西（Bob Casey），指責拜登和校方缺乏領導力和道德清晰度；麥考密克說：「校園裡發生的事顯然是對大學校長、我們的領導人、參議員凱西和拜登總統的領導力和道德勇氣的考驗。」

隨著最近警方開始在大學鎮壓逮捕抗議學生，許多人將這場運動與1960年代反戰示威相比，但從拜登以下的眾多民主黨人都避免對此情況發表太多言論。

民主黨人試圖在批評反猶太主義和保護言論自由與和平抗議權之間，求取平衡。有人試圖避免選邊站，但抗議活動已導致親以色列與親巴勒斯坦的民主黨人對立，還分裂了民主黨重要基礎選民，其中包括猶太人、阿拉伯裔和年輕選民。

被麥考密克點名的對手凱西，始終是以色列的堅定支持者。他2日表示，「學生當然有權和平抗議，但當它越過界線，導致暴力或歧視時，我們有義務介入並制止這種行為。」