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拜登態度變了？以哈開戰7個月 美首度暫停援以彈藥

編譯盧思綸、茅毅／綜合報導
在以色列進攻拉法之際，傳出美國首度停運彈藥給以國，引起以色列首長關切。（路透）
在以色列進攻拉法之際，傳出美國首度停運彈藥給以國，引起以色列首長關切。（路透）

美國媒體Axios於5日獨家報導，兩位以色列官員指稱，拜登政府上周暫緩對以軍運交美製彈藥。這是自去年10月以哈開戰以來，美國首次暫緩運交軍火給以軍。官員說，美方此舉在以色列政府內部引發高度關切，急欲了解停頓主因。

據報導，拜登總統挺以立場在國內面臨巨大批評聲浪。美方2月曾要求以方保證，以軍在加薩走廊用美製軍火時必須遵守國際法；對此，以方3月也提供簽名保證書。白宮不願置評該報導。五角大廈、美國國務院和以色列總理辦公室均未立即回覆Axios記者提問。

Axios報導指出，美高度關切以軍地面部隊將正式入侵加薩南部城市拉法，擔憂此舉將危及在當地躲避戰火的100多萬名流離失所巴勒斯坦人。

以色列軍方6日開始撤離南加薩城市拉法東部周邊的巴勒斯坦平民；圖為5日拉法一處遭以...
以色列軍方6日開始撤離南加薩城市拉法東部周邊的巴勒斯坦平民；圖為5日拉法一處遭以軍空襲後的建築廢墟。（路透）

據曾聽取簡報的兩位消息人士說，美國國務卿布林肯1日訪問以色列時，就以軍可能展開的進攻拉法行動，與以色列總理內唐亞胡有過一段尖銳對話。布林肯當時直言，在拉法的大型軍事行動將促使美方公開出面反對，會對美以關係造成負面影響。

有線電視新聞網（CNN）6日則引述知情人士報導，拜登當天上午從其作為聯邦參議員時期的選區德拉瓦州返回白宮前，將與內唐亞胡通話。以軍雖宣稱「鼓勵」拉法難民盡快「疏散」，但CNN報導直指以軍強撤巴人。內唐亞胡近日屢屢聲明，無論是否和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成以停火交換人質的協議，都將進攻拉法。

法國外交部及歐盟6日發表聲明。法方指出，強迫平民流離失所將違反國際法，構成戰爭罪。歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也在社群媒體Ｘ寫道，以色列下令巴人撤離將意味著更多戰爭和饑荒，必須加以阻止。

聯合國兒童基金會也提出警告，拉法市有幾十萬名兒童，如果以色列進攻，這些兒童無處可去。

以色列 拜登 加薩

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