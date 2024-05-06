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習近平訪法國 與馬克宏、范德賴恩三邊會談

編譯俞仲慈／綜合報導
中國國家主席習近平、彭麗媛伉儷搭乘專機，5日抵達巴黎，應法國總統馬克宏邀請，對法國進行兩天的正式國事訪問，法國總理艾塔爾(前右)等法國政府高級代表迎接。(新華社)
中國國家主席習近平、彭麗媛伉儷搭乘專機，5日抵達巴黎，應法國總統馬克宏邀請，對法國進行兩天的正式國事訪問，法國總理艾塔爾(前右)等法國政府高級代表迎接。(新華社)

中國國家主席習近平5日抵達法國，展開對法國兩天的國是訪問。習近平6日在巴黎與法國總統馬克宏歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談，各方就中歐經貿和俄烏戰事等議題交鋒，備受關注。習近平結束法國訪問後，再訪問塞爾維亞和匈牙利等兩國，這是他時隔五年再度訪歐。

習盼凝聚戰略共識、深化交流

習近平與彭麗媛伉儷5日抵達巴黎，他在巴黎奧利機場受到法國總理艾塔爾(Gabriel Attal)的歡迎。央視報導，習近平在機場發表談話指出，他將與馬克宏就新形勢下中法、中歐關係發展，及當前重大國際和地區問題深入交換意見。希望透過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識、深化各領域交流合作。

習近平參加6日舉行的中、法、歐盟三邊會談，以凝聚中法戰略共識，至於歐盟除了關切貿易失衡並呼籲中國對俄烏戰爭扮起和事佬的角色。

紐約時報指，習近平訪問歐洲尋找戰略機遇，精心選擇法國、塞爾維亞和匈牙利等三國，稱「這三個國家在不同程度上支持北京推動的全球新秩序」。

中國國家主席習近平、彭麗媛伉儷搭乘專機，5日抵達巴黎，應法國總統馬克宏邀請，對法...
中國國家主席習近平、彭麗媛伉儷搭乘專機，5日抵達巴黎，應法國總統馬克宏邀請，對法國進行兩天的正式國事訪問。(新華社)
大批旅法的西藏人士５日在巴黎抗議中國國家主席習近平的到訪。(美聯社)
大批旅法的西藏人士５日在巴黎抗議中國國家主席習近平的到訪。(美聯社)

馬關切貿易、籲化解俄烏衝突

路透指出，馬克宏將針對中法貿易失衡問題施壓，呼籲中國發揮對莫斯科影響力，協助化解俄烏衝突，不過當前中歐雙邊貿易趨於緊繃，馬克宏要達成兩大目標並非易事。 

外界認為習近平此次訪問法國、塞爾維亞和匈牙利三國，有意在歐洲與美國之間，打造脫離美國主導的新局勢，首站安排在法國，正是馬克宏長期主張「歐洲絕不能成為美國附庸」，堅持歐盟生存取決於「戰略自主」和提高軍備成為「歐洲強國」，拒絕美中強權「等距」戰略。

法國對中關係專家勒科爾(Philippe Le Corre)指出：「馬克宏企圖在當前全球亂局中開闢第三條路線，企圖在兩個超級大國之間，走出一條微妙道路。」

至於第二站塞爾維亞(Serbia)訪問時間，習近平選在科索沃(Kosovo)戰爭期間，北約轟炸中國駐貝爾格勒(Belgrade)大使館25周年紀念日(1999年5月7日)，白宮為此道歉。

歐洲智庫「歐洲外交關係委員會(European Council on Foreign Relations)亞洲計畫主任厄特爾(Janka Oertel)表示：「習近平訪問貝爾格勒，可以觀察美國是否認真看待國際法，了解北約(NATO)擴張對其他國家的影響。」

同時中方也有意藉貝爾格勒事件凸顯西方虛偽與霸凌行為，對外經濟貿易大學(University of International Business and Economics)貿易學院院長屠新泉(Tu Xinquan)表示：「美國始終將自己視為世界領導者與霸主，中國成為挑戰其霸權的競爭對手，不過歐盟沒有霸權心態。」

中國外交部長王毅也曾表示：「只要中歐攜手，不會發生集團對抗，世界不會分崩離析，不會出現新冷戰。」

馬克宏與習近平預計7日前往比利牛斯山，當地是馬克宏祖母出生地，號稱其第二故鄉。據報馬克宏將以羊肩肉、黑豬肉火腿、起司和葡萄酒等招待習。結束訪法後，習將轉往塞爾維亞和匈牙利訪問。

習近平 馬克宏 歐盟

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