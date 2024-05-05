挺巴學運／抗議者威脅「中斷」畢業典禮 迫使校方讓步

抗議以巴戰爭的大學學生帳篷營地最近幾周在全美各大學校園蔓延，本周末舉行的大學畢業典禮，首當其衝。各校都不敢大意，紛紛採取防範措施。圖為猶他大學在畢業禮上抗議。(美聯社)

本周末開始，數以萬計畢業生親朋好友湧向全國各大學校園慶祝畢業大事。但親巴勒斯坦 學生的校園抗議活動也在持續進行，各大學不得不密切關注如何處理可能的干擾，有些已與抗議者達成協議。

康乃爾大學法學教授兼EqualProtect.org創始人雅各布森 (William Jacobson) 預期，一定會有畢業典禮被抗議中斷的情事；他指出，「威脅中斷畢業典禮，應已被抗議者用來迫使學校做出讓步。」

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多所學校已與抗議者達成和平拆除營地協議；新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)校方即已同意了一系列要求，包括釋放活動人士在內。西北大學和布朗大學也達成協議，示威組織者承諾不對畢業典禮做出任何干擾。

更多學校選擇動用警察拆除營地。雅各布森表示，不論是哪一種做法，都不會完全阻止示威者在畢業典禮上露面；他說：「我認為這些示威活動無論是否由有正式組織，都會出現混亂；而這正是校方面對的最大壓力」。

雅各布森預期，大家有可能會看到類似有爭議演講者出現在校園時的情況，例如「一個人站起來尖叫，那人被帶走後，20秒後第二個人站起來尖叫，然後一直持續下去」。

這波學運也受到共和黨人和其他批評者的密切關注；他們批評大學未能遏制校園內的反猶太 主義。

打擊和揭露反猶主義的無黨派組織「StopAntisemitism」創辦人兼執行總監雷茲(Liora Rez) 表示：「這些反猶太主義、反美激進分子將抓住一切機會劫持聚光燈，騷擾和恐嚇猶太學生和親以色列學生。我們預計會看到包括畢業典禮在內的公共活動受到干擾。」

雷茲認為，像哥倫比亞大學和加州大學 洛杉磯分校這樣對校園內反恐怖示威活動反應較弱的學校，具體行動不足。

持續數周的全國校園親巴勒斯坦抗議活動已導致2300多人被捕。密西根大學、東北大學、亞利桑那州立大學和俄亥俄州立大學等校之前都有抗議活動，本周末將舉行畢業典禮。南加州大學則已宣布取消其主要畢業典禮。