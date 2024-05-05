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挺巴學運／抗議者威脅「中斷」畢業典禮 迫使校方讓步

記者胡玉立／綜合報導
抗議以巴戰爭的大學學生帳篷營地最近幾周在全美各大學校園蔓延，本周末舉行的大學畢業典禮，首當其衝。各校都不敢大意，紛紛採取防範措施。圖為猶他大學在畢業禮上抗議。(美聯社)
抗議以巴戰爭的大學學生帳篷營地最近幾周在全美各大學校園蔓延，本周末舉行的大學畢業典禮，首當其衝。各校都不敢大意，紛紛採取防範措施。圖為猶他大學在畢業禮上抗議。(美聯社)

本周末開始，數以萬計畢業生親朋好友湧向全國各大學校園慶祝畢業大事。但親巴勒斯坦學生的校園抗議活動也在持續進行，各大學不得不密切關注如何處理可能的干擾，有些已與抗議者達成協議。

康乃爾大學法學教授兼EqualProtect.org創始人雅各布森 (William Jacobson) 預期，一定會有畢業典禮被抗議中斷的情事；他指出，「威脅中斷畢業典禮，應已被抗議者用來迫使學校做出讓步。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

多所學校已與抗議者達成和平拆除營地協議；新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)校方即已同意了一系列要求，包括釋放活動人士在內。西北大學和布朗大學也達成協議，示威組織者承諾不對畢業典禮做出任何干擾。

更多學校選擇動用警察拆除營地。雅各布森表示，不論是哪一種做法，都不會完全阻止示威者在畢業典禮上露面；他說：「我認為這些示威活動無論是否由有正式組織，都會出現混亂；而這正是校方面對的最大壓力」。

雅各布森預期，大家有可能會看到類似有爭議演講者出現在校園時的情況，例如「一個人站起來尖叫，那人被帶走後，20秒後第二個人站起來尖叫，然後一直持續下去」。

這波學運也受到共和黨人和其他批評者的密切關注；他們批評大學未能遏制校園內的反猶太主義。

打擊和揭露反猶主義的無黨派組織「StopAntisemitism」創辦人兼執行總監雷茲(Liora Rez) 表示：「這些反猶太主義、反美激進分子將抓住一切機會劫持聚光燈，騷擾和恐嚇猶太學生和親以色列學生。我們預計會看到包括畢業典禮在內的公共活動受到干擾。」

雷茲認為，像哥倫比亞大學和加州大學洛杉磯分校這樣對校園內反恐怖示威活動反應較弱的學校，具體行動不足。

持續數周的全國校園親巴勒斯坦抗議活動已導致2300多人被捕。密西根大學、東北大學、亞利桑那州立大學和俄亥俄州立大學等校之前都有抗議活動，本周末將舉行畢業典禮。南加州大學則已宣布取消其主要畢業典禮。

加州大學 猶太 巴勒斯坦

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