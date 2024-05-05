挺巴學運／哥大被捕學生：警清場像獨裁國家、仍想回課堂

美國大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，警方陸續清場拘捕超過2000名學生。圖為哥大示威者舉牌要求警察撤出校園。(路透)

美國大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，警方陸續清場拘捕超過2000名學生。最先於4月17日出現抗議的哥倫比亞大學，校長莎菲克(Nemat Minouche Shafik)在翌日即召來警察清場尤如火上加油，也使得這場學運進一步擴大。

哥大 學生瑪麗安·阿爾萬(Maryam Alwan)正是4月18日首批遭紐約市 警察逮捕並遭校方停課的100多名學生之一。她在被拘留約八小時後獲釋，當天即返回哥大校園繼續抗爭。

阿爾萬早前接受美國廣播公司(ABC)「從這裡開始」(Start Here)播客訪問時說，警方首次清場後突襲遭學生占領的大樓時，她正好獲釋返回校園，所以目睹一切過程。她說，警方攻入遭學生占領大樓的景象實在令人震驚，比她本人之前被捕時所經歷的更加殘酷，直言難以確定哥大如何從這場學運復原過來。

她說，警方將所有人，包括學生、學生媒體、官方媒體、醫務人員等，都推回被占領大樓對面的大樓裡，然後逐一逮捕。但大樓裡的大多數人都是學生，他們採取了前所未有的行動來捍衛正義。

她形容警方當時的做法，就如同獨裁國家所做的一樣。

校方說，警方當天的行動逮捕了202人，其中只有109人是學生，證明這不再只是一場學生抗議活動，而是有外部勢力煽動。

但阿爾萬否認這一說法，指稱此說只是為了讓運動失去合法性。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)描述警察的行動「專業」，但阿爾萬指出實際並非如此。她指責政府一次又一次拒絕傾聽學生意見，並違反了自己的程序和做法來鎮壓；從歷史上看，當局愈鎮壓和拒絕聆聽，就會有愈多人起來反對，而且過度武力已屬非法。

當談及大學內有猶太 學生感到害怕時，阿爾萬說，今次運動的組織核心成員有不少都是猶太人。她承認，運動本身會衍生反猶太主義，但學生們已採取措施阻止。

對於未來，她希望能夠重建一個由學生、教師和學術界主導的新哥倫比亞大學，而不是那些正在鎮壓學生的力量。她雖然被停課，但仍然希望在下學期回到課堂。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點