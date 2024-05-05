我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

挺巴學運／哥大被捕學生：警清場像獨裁國家、仍想回課堂

編譯盧炯燊／綜合報導
美國大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，警方陸續清場拘捕超過2000名學生。圖為哥大示威者舉牌要求警察撤出校園。(路透)
美國大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，警方陸續清場拘捕超過2000名學生。圖為哥大示威者舉牌要求警察撤出校園。(路透)

美國大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，警方陸續清場拘捕超過2000名學生。最先於4月17日出現抗議的哥倫比亞大學，校長莎菲克(Nemat Minouche Shafik)在翌日即召來警察清場尤如火上加油，也使得這場學運進一步擴大。

哥大學生瑪麗安·阿爾萬(Maryam Alwan)正是4月18日首批遭紐約市警察逮捕並遭校方停課的100多名學生之一。她在被拘留約八小時後獲釋，當天即返回哥大校園繼續抗爭。

阿爾萬早前接受美國廣播公司(ABC)「從這裡開始」(Start Here)播客訪問時說，警方首次清場後突襲遭學生占領的大樓時，她正好獲釋返回校園，所以目睹一切過程。她說，警方攻入遭學生占領大樓的景象實在令人震驚，比她本人之前被捕時所經歷的更加殘酷，直言難以確定哥大如何從這場學運復原過來。

她說，警方將所有人，包括學生、學生媒體、官方媒體、醫務人員等，都推回被占領大樓對面的大樓裡，然後逐一逮捕。但大樓裡的大多數人都是學生，他們採取了前所未有的行動來捍衛正義。

她形容警方當時的做法，就如同獨裁國家所做的一樣。

校方說，警方當天的行動逮捕了202人，其中只有109人是學生，證明這不再只是一場學生抗議活動，而是有外部勢力煽動。

但阿爾萬否認這一說法，指稱此說只是為了讓運動失去合法性。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)描述警察的行動「專業」，但阿爾萬指出實際並非如此。她指責政府一次又一次拒絕傾聽學生意見，並違反了自己的程序和做法來鎮壓；從歷史上看，當局愈鎮壓和拒絕聆聽，就會有愈多人起來反對，而且過度武力已屬非法。

當談及大學內有猶太學生感到害怕時，阿爾萬說，今次運動的組織核心成員有不少都是猶太人。她承認，運動本身會衍生反猶太主義，但學生們已採取措施阻止。

對於未來，她希望能夠重建一個由學生、教師和學術界主導的新哥倫比亞大學，而不是那些正在鎮壓學生的力量。她雖然被停課，但仍然希望在下學期回到課堂。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

猶太 哥大 紐約市

上一則

挺巴學運／美猶太裔學生 對反戰示威感到不安

下一則

挺巴學運／抗議者威脅「中斷」畢業典禮 迫使校方讓步

延伸閱讀

WSJ：挺巴學生示威 受左翼團體訓練多月

WSJ：挺巴學生示威 受左翼團體訓練多月
美國學運相比五四運動 洪秀柱嘆：不如當年北洋政府

美國學運相比五四運動 洪秀柱嘆：不如當年北洋政府
紐約2校被捕示威者 亞當斯：近半非本校生

紐約2校被捕示威者 亞當斯：近半非本校生
挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威

挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生