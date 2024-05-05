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挺巴學運／美猶太裔學生 對反戰示威感到不安

編譯盧炯燊／綜合報導
支持巴勒斯坦的抗議集會席捲美國大學校園，讓許多猶太裔學生感到不安。圖為麻省理工學院支持以色列的學生攜帶以色列國旗在校園反示威。(美聯社)
支持巴勒斯坦的抗議集會席捲美國大學校園，讓許多猶太裔學生感到不安。圖為麻省理工學院支持以色列的學生攜帶以色列國旗在校園反示威。(美聯社)

自從以色列巴勒斯坦哈瑪斯組織去年10月7日在加薩開戰以來，支持巴勒斯坦的抗議集會就席捲美國大學校園。但反戰抗議活動讓許多猶太裔學生感到不安，無論他們對以色列及其對待巴勒斯坦人方式的看法有何不同。

丕優研究中心(Pew Research Center)一項民調顯示，18歲至35歲之間的猶太裔美國人，對以色列的不對稱報復行動存在極大分歧。

跟許多其他族裔的美國人一樣，猶太裔學生對以巴衝突的看法不一而且微妙，隨著親巴勒斯坦的示威陣營從一所大學蔓延到另一所大學，猶太裔學生之間的分歧更大。

他們有些加入示威陣營，與其他抗議者一起在帳篷裡慶祝逾越節，但也有不少對於他們所認為的「反猶太」言論感到不安並害怕這些抗議活動。更有些人索性迴避示威，不關注校園內的示威抗議。

在大學校園抗議的發源地哥倫比亞大學，該校學生、「全國大學猶太學生會」(Jewish on Campus Student Union)領導人之一的施梅爾茨(Jacob Schmeltz) 表示：「抗議加薩戰爭或對以色列的軍事行動感到震驚，是完全可以接受的，但猶太裔學生現在無論在身體或情感上都感到不安。」

他表示，隨著抗議活動增加，該組織已經制定應對策略，包括未來幾天會舉行集會，表明「既對巴勒斯坦人的處境表示同情，也對以色列人表示同情」。

但在西北大學(Northwestern University)的營地裡，三年級猶太裔學生鮑姆(Paz Baum)與其他抗議者在帳篷內度過逾越節，她說她的宗教價值促使她抗議加薩戰爭及反對以色列的做法。

「我的猶太祖先所經歷的，與現在數以萬計巴勒斯坦人被屠殺的經歷，有直接相似之處。」鮑姆的曾祖父母是納粹大屠殺倖存者。

但另一位西北大學猶太學生科恩(Lily Cohen)說，反猶太主義海報、口號、標誌和塗鴉，讓猶太學生感到不受歡迎。

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